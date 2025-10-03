Colombia vive una “prosperidad económica artificial”: informe revela que el crecimiento se sostiene en remesas y empleo informal

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) lanzó un diagnóstico que pone en tela de juicio el optimismo sobre la economía colombiana, ya que el crecimiento se basa en un consumo insostenible financiado por remesas, y no en inversión productiva, mientras que el empleo se precariza con una explosión del trabajo por cuenta propia.
Según el estudio Un crecimiento sin capital: la trampa de la aparente recuperación económica de Colombia, "la aparente recuperación económica de Colombia es un espejismo estadístico que oculta una profunda descapitalización del país".
El documento, elaborado por Carlos Augusto Chacón y Óscar José Torrealba, sostiene queel Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,1% en el segundo trimestre, pero ese avance no se explica por inversión productiva, sino por un consumo artificialmente financiado con remesas.