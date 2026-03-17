Sindicato UTIPEC advierte deterioro acelerado en Ecopetrol: “Ricardo Roa nunca debió llegar”

La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC) lanzó una alerta pública sobre lo que considera un deterioro acelerado de Ecopetrol, la empresa más importante del país y principal fuente de ingresos fiscales. Alejandro Ospina, presidente del sindicato, aseguró que la crisis actual no es un accidente, sino el resultado de decisiones que han ignorado advertencias técnicas del sector. Según explicó, la situación impacta tres frentes críticos: utilidades, clima organizacional y valor estratégico de la compañía petrolera. “El problema no es coyuntural, es estructural”, planteó Ospina, al advertir que la petrolera atraviesa una pérdida progresiva de confianza tanto interna como externa. Puede leer más: Así fue la reunión de urgencia de la junta de Ecopetrol tras la imputación de Ricardo Roa

Alejandro Ospina, presidente de UTIPEC.

Gobierno, Ricardo Roa y la USO: los tres señalados por la crisis

El sindicato identificó tres actores clave como responsables de lo que denominó una “debacle” en la empresa: 1. El Gobierno Nacional: UTIPEC cuestiona la imposición de una agenda que, según el gremio, prioriza criterios ideológicos sobre la viabilidad técnica y financiera. Esto, advierten, pone en riesgo la mayor fuente de ingresos del país. 2. Ricardo Roa y la Junta Directiva: El sindicato critica la falta de transparencia en su nombramiento y las imputaciones judiciales que enfrenta el presidente de la petrolera. Ospina insiste en que la justicia debe actuar con rapidez para proteger el patrimonio público. 3. La USO (Unión Sindical Obrera): En una postura poco habitual entre sindicatos, UTIPEC denunció lo que considera un “silencio cómplice”. Según Ospina, la coadministración y beneficios políticos habrían debilitado la defensa de los trabajadores, permitiendo que la empresa sea “esquilmada”. Puede conocer: ¿Oídos sordos? Junta directiva de Ecopetrol deja pasar otro escándalo de Ricardo Roa

“Ricardo Roa nunca debió llegar”: cuestionamientos al proceso meritocrático de Ecopetrol

Ospina recordó que desde el inicio del actual gobierno se advirtió sobre la inconveniencia del nombramiento de Ricardo Roa. Según el dirigente sindical, el proceso que fue presentado como meritocrático “terminó siendo una burla al país”. Además, señaló que ya existían cuestionamientos previos relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de campaña del actual gobierno, lo que, a su juicio, representaba una alerta temprana sobre los riesgos reputacionales. “Nosotros no hemos tenido ninguna vacilación”, afirmó, marcando distancia frente a otras organizaciones sindicales que, según él, han respaldado la actual administración.

Uno de los puntos más sensibles que expuso UTIPEC es el deterioro de la imagen internacional de Ecopetrol. Ospina aseguró que la compañía ha perdido posicionamiento en el “club de las grandes petroleras”, tras dos décadas en las que logró consolidar reputación global y alianzas estratégicas. Entre los factores que explican ese deterioro, el sindicalista mencionó las dificultades para establecer relaciones con grandes compañías internacionales; las limitaciones en liderazgo y comunicación desde la alta dirección; los escándalos de corrupción y denuncias de favorecimientos en contrataciones; y la pérdida de credibilidad en mercados internacionales. “El mundo empieza a mirar por encima del hombro a la compañía”, advirtió, señalando que la percepción externa ya refleja desconfianza frente a la gobernanza corporativa.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

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