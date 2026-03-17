Sindicato UTIPEC advierte deterioro acelerado en Ecopetrol: “Ricardo Roa nunca debió llegar”

La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC) lanzó una alerta pública sobre lo que considera un deterioro acelerado de Ecopetrol, la empresa más importante del país y principal fuente de ingresos fiscales.
Alejandro Ospina, presidente del sindicato, aseguró que la crisis actual no es un accidente, sino el resultado de decisiones que han ignorado advertencias técnicas del sector.
Según explicó, la situación impacta tres frentes críticos: utilidades, clima organizacional y valor estratégico de la compañía petrolera.
“El problema no es coyuntural, es estructural”, planteó Ospina, al advertir que la petrolera atraviesa una pérdida progresiva de confianza tanto interna como externa.
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