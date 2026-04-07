La realidad salarial de los astronautas de Artemis II: ganan según su rango y no tienen beneficios

La atención del mundo se centra por estos días en el histórico viaje de la misión Artemis II hacia la Luna. En esta expedición hay cuatro astronautas que están rodeados por una realidad salarial marcada por su nivel dentro de una clasificación federal y ausencia de beneficios adicionales. A pesar de los riesgos extremos y la preparación de élite requerida, estos profesionales son considerados empleados del gobierno de los Estados Unidos y sus ingresos están estrictamente regulados por un sistema estandarizado.

Lea también: Estos son los cuatros astronautas que viajarán junto a la mascota Rise a la Luna en Artemis II El sueldo de un astronauta de la Nasa no depende de la misión que realice, sino de la escala salarial federal conocida como General Schedule (GS). De acuerdo con los datos actualizados a 2026, la mayoría de los astronautas en activo se ubican en los niveles GS-13 y GS-14. Este rango abarca a personal activo con misiones asignadas y responsabilidades técnicas, como los astronautas. En la agencia espacial también hay otros niveles como GS-11 a GS-12, para personas que tienen maestrías y doctorados con experiencia profesional inicial. El más alto en la General Schedule (GS) es el GS-15 que está reservado para el personal con cargos de alta gestión y con una trayectoria excepcional. Teniendo en cuenta este escenario, los salarios en esta escala pueden oscilar entre los 86.000 hasta los 191.900 dólares anuales, siendo este último valor el límite autorizado por ley para 2026. La clasificación va variando aparte de la formación académica, por su experiencia.