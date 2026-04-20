Tim Cook renuncia como CEO de Apple, ¿quién asumirá el mando?

Apple ha sacudido este lunes 20 de abril los cimientos de Silicon Valley y los mercados financieros. Tras casi 15 años al frente de la empresa más valiosa del mundo, Tim Cook ha anunciado su dimisión como CEO, cargo que ocupará oficialmente hasta el próximo 31 de agosto.
A partir del 1 de septiembre de 2026, el liderazgo de la manzana quedará en manos de John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.
Este movimiento, aprobado por unanimidad por el consejo de administración, marca el cierre de un capítulo dorado. Cook no se retira del todo, pues asumirá el rol de presidente ejecutivo, enfocándose en la estrategia global y la diplomacia corporativa con líderes políticos internacionales.
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“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber recibido la confianza para liderar una compañía tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser, y estoy tan agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente comprometidas, que han sido inquebrantables en su dedicación a enriquecer la vida de nuestros clientes y crear los mejores productos y servicios del mundo”, escribió Cook en su texto de despedida.
Tras conocerse la noticia, las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) experimentaron una caída leve del 1% en las operaciones posteriores al cierre del mercado (after-hours), un movimiento que los analistas consideran una reacción natural de cautela ante un cambio de tal magnitud.