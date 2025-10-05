Telepatía: el asistente de IA que ayuda a los médicos a tomar mejores decisiones

Con algoritmos capaces de procesar datos, traducir términos médicos y transcribir documentos en segundos, la plataforma de inteligencia artificial Telepatía alivia la carga administrativa de los profesionales de la salud para abrir el camino a una medicina más eficiente y centrada en las personas. El médico Tomás Giraldo y sus socios fundaron este emprendimiento que hoy está presente en 15 instituciones y es utilizado por más de 250 médicos.
¿Cómo comenzó el proyecto?
“Como médico general viví de cerca las ineficiencias del sistema de salud. Los médicos invertimos mucho tiempo en documentación clínica, nos cuesta estar al tanto de la evidencia científica que sale cada día y muchas veces no somos adherentes a los protocolos de las instituciones. Junto con mis socios nos dimos cuenta de que esto era solucionable (...) La tecnología tiene una deuda con el sector salud, el rezago es casi de 20 años. La historia clínica electrónica prometió aliviar la fatiga de los médicos, pero muchas veces hizo lo contrario: nos llenó de clics. Por eso creemos que la inteligencia artificial es la revancha”.
¿Cómo va a funcionar para un médico?
“Llevamos seis meses en el mercado trabajando con instituciones como Comfama, Copsana y Metrosalud. Hoy un médico dedica casi el 50% del tiempo a escribir en el computador (...) Lo que queremos es que se concentre en lo que estudió: tratar pacientes, pensar en diagnósticos y tratamientos, mientras nosotros nos encargamos de esa parte administrativa (...) Pero también, lo ayudamos a tomar mejores decisiones: conocemos los protocolos clínicos, nos personalizamos a cada institución y, en tiempo real, damos asistencia. Por ejemplo: si el médico pide un examen que ya hizo un mes atrás, le decimos: ‘Esta ayuda diagnóstica no es necesaria’. Así mejoramos también la pertinencia clínica, que es uno de los grandes dolores del sistema”.