Investigadores hallan posible relación entre polución y enfermedades neurodegenerativas como el párkinson

Investigadores de Johns Hopkins Medicine han liderado un estudio que identifica una posible conexión molecular entre la contaminación del aire y el aumento del riesgo de desarrollar demencia con cuerpos de Lewy.
Los hallazgos se suman a un creciente conjunto de evidencias que indican cómo factores ambientales pueden desencadenar cambios perjudiciales en proteínas cerebrales, que conducen a la neurodegeneración.
Las enfermedades con cuerpos de Lewy son un grupo de enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por la acumulación anormal de la proteína alfa-sinucleína en el cerebro. Estos agregados, conocidos como cuerpos de Lewy, son una característica distintiva de enfermedades como el párkinson y la demencia con cuerpos de Lewy.