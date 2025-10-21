Científicos encuentra el punto exacto en que la felicidad mejora la salud y reduce muertes

La felicidad no solo mejora el estado de ánimo: también puede reducir el riesgo de morir por enfermedades crónicas, pero solo a partir de un umbral mínimo.

Lea también: Felicidad laboral: ¿una estrategia clave para reducir el 41 % la rotación de talento en Colombia?

Así lo sugiere una investigación, publicada en la revista Frontiers in Medicine, dirigida por la profesora Iulia Iuga, de la Universidad 1 Decembrie 1918 en Alba Iulia (Rumanía). El estudio analiza datos de 123 países entre 2006 y 2021.

El equipo ha cruzado información sobre bienestar subjetivo —la autopercepción de felicidad— con tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles, como cardiopatías, cáncer, asma o diabetes, responsables del 75 % de las muertes no pandémicas en 2021.

Los científicos utilizaron la llamada Escalera de la Vida, una medida del bienestar subjetivo en la que los participantes califican su vida del 0 al 10. Han descubierto que la felicidad se convierte en un activo para la salud pública solo cuando se supera un valor de 2,7 puntos. Por debajo de ese umbral, las mejoras emocionales no se traducen en beneficios sanitarios significativos.