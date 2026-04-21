¿La IA está quitando empleos? Meta inicia despidos de 8.000 empleados

Meta Platforms puso en marcha este 20 de mayo una de las mayores reestructuraciones de su historia reciente, con el inicio de despidos que afectan a unos 8.000 empleados —cerca del 10% de su plantilla global— dentro de un plan más amplio enfocado en la inteligencia artificial.

Según información divulgada por Reuters y retomada por medios especializados, esta no será una ronda aislada. La empresa matriz de Facebook e Instagram contempla nuevos despidos durante el segundo semestre del año, en una reestructuración que, de acuerdo con reportes previos, podría alcanzar hasta el 20% de su fuerza laboral, aunque esa cifra ha sido calificada como “especulativa” por voceros de la compañía.

A diferencia de recortes anteriores —como los de 2022 y 2023, asociados a la sobrecontratación durante la pandemia—, esta nueva fase responde a un rediseño estructural del negocio. El objetivo es reorganizar la empresa en torno a la inteligencia artificial, con equipos más pequeños y enfocados en el desarrollo de sistemas automatizados, bajo nuevas divisiones especializadas.