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¿La IA está quitando empleos? Meta inicia despidos de 8.000 empleados

La tecnológica puso en marcha el 20 de mayo la primera ola de recortes que impacta al 10% de su plantilla global, en medio de una apuesta sin precedentes por la inteligencia artificial.

  • Meta Platforms inició una nueva ronda de despidos como parte de su estrategia para reorganizar la compañía en torno a la inteligencia artificial. FOTO: AFP.
    Meta Platforms inició una nueva ronda de despidos como parte de su estrategia para reorganizar la compañía en torno a la inteligencia artificial. FOTO: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Meta Platforms puso en marcha este 20 de mayo una de las mayores reestructuraciones de su historia reciente, con el inicio de despidos que afectan a unos 8.000 empleados —cerca del 10% de su plantilla global— dentro de un plan más amplio enfocado en la inteligencia artificial.

Según información divulgada por Reuters y retomada por medios especializados, esta no será una ronda aislada. La empresa matriz de Facebook e Instagram contempla nuevos despidos durante el segundo semestre del año, en una reestructuración que, de acuerdo con reportes previos, podría alcanzar hasta el 20% de su fuerza laboral, aunque esa cifra ha sido calificada como “especulativa” por voceros de la compañía.

A diferencia de recortes anteriores —como los de 2022 y 2023, asociados a la sobrecontratación durante la pandemia—, esta nueva fase responde a un rediseño estructural del negocio. El objetivo es reorganizar la empresa en torno a la inteligencia artificial, con equipos más pequeños y enfocados en el desarrollo de sistemas automatizados, bajo nuevas divisiones especializadas.

Mark Zuckerberg lidera la transformación de la empresa hacia modelos basados en IA, con inversiones millonarias en infraestructura tecnológica. FOTO: AFP.
Mark Zuckerberg lidera la transformación de la empresa hacia modelos basados en IA, con inversiones millonarias en infraestructura tecnológica. FOTO: AFP.

El giro estratégico está liderado por el CEO Mark Zuckerberg, quien ha impulsado inversiones sin precedentes en infraestructura tecnológica. Solo para 2026, Meta proyecta destinar entre 115.000 y 135.000 millones de dólares a centros de datos, chips especializados (GPU) y modelos de IA como Llama, casi el doble de lo invertido el año anterior.

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Lo llamativo es que estos ajustes no obedecen a una crisis financiera. Por el contrario, Meta registró ingresos por 201.000 millones de dólares en 2025, con beneficios sólidos y un flujo de caja robusto. En este contexto, los despidos responden más a una redistribución del presupuesto que a una necesidad de recorte.

La tendencia no es exclusiva de Meta. Otras tecnológicas como Amazon y Oracle también han reducido miles de empleos mientras aumentan sus inversiones en inteligencia artificial. En lo corrido de 2026, más de 90.000 trabajadores del sector han sido despedidos a nivel global.

Dentro de la compañía, el ambiente refleja incertidumbre. Equipos reorganizados, contrataciones congeladas y presión para migrar hacia áreas relacionadas con IA marcan el día a día de los empleados.

Con esta apuesta, Meta busca posicionarse a la vanguardia de la revolución tecnológica. Sin embargo, el movimiento también abre interrogantes sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial y si, a gran escala, la inversión en máquinas terminará reemplazando el valor del trabajo humano.

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