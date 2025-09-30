Calendario lunar octubre 2025: mejores días para cortarse el pelo y depilarse

Octubre de 2025 llega con un fenómeno que marcará el ritmo del mes: la Superluna de Cosecha, que se verá en todo su esplendor el 7 de octubre.
Este plenilunio, más grande y brillante de lo habitual, no solo será un espectáculo astronómico, también servirá como punto de partida para quienes siguen el calendario lunar como guía en sus rutinas de cuidado personal.
Cada fase lunar ofrece un momento distinto para cortarse el pelo o depilarse y este mes trae días muy precisos para lograr los mejores resultados.