Cáncer de páncreas y colon: nueva vacuna experimental muestra resultados prometedores para frenar la enfermedad

Un equipo internacional de investigadores ha demostrado que una vacuna inmunoterapéutica experimental puede ayudar a prolongar la supervivencia libre de recaída en algunos pacientes con cáncer de colon o de páncreas. Los resultados, publicados hoy en la revista Nature Medicine, provienen de un ensayo clínico en fase 1 con 25 personas —20 con cáncer de páncreas y 5 con cáncer colorrectal— que ya habían completado el tratamiento estándar pero presentaban restos de enfermedad detectables en sangre.
Entérese de más: Detectan una bacteria ligada al aumento de cáncer de colon en jóvenes
La vacuna, denominada ELI-002 2P, no requiere personalización individual y se produce de forma masiva para uso “listo para administrar”. Está diseñada para entrenar al sistema inmunitario a reconocer y atacar células tumorales con mutaciones en el gen KRAS, frecuentes en ambos tipos de cáncer, dirigiendo fragmentos específicos de la proteína mutada a los ganglios linfáticos, donde se genera la respuesta inmune.
Tras un seguimiento medio de casi 20 meses, el 68 % de los participantes desarrolló una potente respuesta de células T específicas frente a KRAS mutado. Aquellos con las respuestas más intensas vivieron más tiempo y permanecieron libres de enfermedad durante más tiempo que los que mostraron respuestas más débiles. En el caso de los pacientes con cáncer de páncreas, la supervivencia media global fue de casi 29 meses y la supervivencia libre de recaída superó los 15 meses, cifras superiores a las de datos históricos de control.