Antioquia recibe el primer buzón para donar células formadoras de la sangre: así funciona

Está ubicado en el Laboratorio de la Clínica Las Américas Sede 80 en Medellín.

  • Este buzón hace parte del programa DarCélulas del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. FOTO Clínica Las Américas.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Antioquia se convierte en un departamento hito en cuestión de donaciones y trasplantes para quienes más lo necesitan, pues es el territorio que recibe el primer buzón de donación voluntaria de Células Formadoras de la Sangre, el cual se habilitó en el Laboratorio de la Clínica Las Américas Sede 80 en la ciudad de Medellín.

Este buzón hace parte del programa DarCélulas del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, “encargado de coordinar en Colombia la búsqueda de donantes voluntarios, anónimos y compatibles para personas que requieren un trasplante como única alternativa para salvar su vida".

Con esto, aumentan las probabilidades de que más personas puedan ser donantes; además, es una estrategia que permite identificar con mayor facilidad la compatibilidad genética entre donantes y receptores.

“Contar con el buzón DarCélulas en Antioquia y en Medellín significa reducir barreras, ampliar el acceso y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan. Cada nuevo donante inscrito es una oportunidad real de curación para pacientes con leucemias, anemias aplásicas severas y otras enfermedades graves de la sangre”, dijo Amado Karduss, Director de la Unidad de Trasplantes de la Clínica Las Américas Auna.

Además, el profesional de la salud reiteró: ”Si usted nos acompaña y nos dona está ayudando a mejorar el estado de salud de pacientes muy enfermos. Ya en Colombia tenemos un número importante de donantes registrados en otras ciudades y ellos ya han hecho donaciones para pacientes cuyo estado de salud ha mejorado, de modo que estamos muy satisfechos de poder contar con este buzón en nuestra clínica”.

Las Células Formadoras de la Sangre son las encargadas de la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Estas se encuentran en la médula ósea y son fundamentales para el adecuado funcionamiento del sistema sanguíneo e inmunológico.

Es posible que a raíz de múltiples enfermedades dichas células se formen de manera defectuosa, lo que representa un riesgo crítico para los pacientes. Es por eso que un trasplante de Células Formadoras de Sangre puede ser la única opción de tratamiento.

Si desea verificar si es compatible y puede donar, acérquese a las instalaciones de la Clínica de Las Américas sede 80 en Medellín. Ante cualquier inquietud comuníquese, de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., al 3649620 extensión 9447, o escriba a la línea de WhatsApp 3014292693.

Bloque de preguntas y respuestas.

¿Quiénes pueden donar?
¿Para quiénes se donan estas Células Formadoras de Sangre?

Personas entre 18 y 55 años, con un peso mínimo de 50 kg y sin obesidad mórbida, y que estén en buen estado de salud.

Para niños o adultos con leucemias, anemia aplásica severa, hemoglobinopatías y otras alteraciones del sistema hematopoyético.

