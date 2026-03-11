Antioquia recibe el primer buzón para donar células formadoras de la sangre: así funciona

Antioquia se convierte en un departamento hito en cuestión de donaciones y trasplantes para quienes más lo necesitan, pues es el territorio que recibe el primer buzón de donación voluntaria de Células Formadoras de la Sangre, el cual se habilitó en el Laboratorio de la Clínica Las Américas Sede 80 en la ciudad de Medellín.

Este buzón hace parte del programa DarCélulas del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, “encargado de coordinar en Colombia la búsqueda de donantes voluntarios, anónimos y compatibles para personas que requieren un trasplante como única alternativa para salvar su vida".

Con esto, aumentan las probabilidades de que más personas puedan ser donantes; además, es una estrategia que permite identificar con mayor facilidad la compatibilidad genética entre donantes y receptores.

“Contar con el buzón DarCélulas en Antioquia y en Medellín significa reducir barreras, ampliar el acceso y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan. Cada nuevo donante inscrito es una oportunidad real de curación para pacientes con leucemias, anemias aplásicas severas y otras enfermedades graves de la sangre”, dijo Amado Karduss, Director de la Unidad de Trasplantes de la Clínica Las Américas Auna.