Estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025, ¿ya las vio?

La plataforma de streaming dio a conocer su informe sobre las series y películas más vistas durante el segundo semestre de 2025. Este reporte, que mide el tiempo de visualización en Netflix, señala que entre julio y diciembre los usuarios generaron 96 mil millones de horas vistas.

Las guerreras K-pop fue la producción con el mayor número de visualizaciones y rompió el récord al convertirse en el título más visto de la plataforma durante un período de seis meses. En total, la película sobre el grupo musical femenino Huntr/x alcanzó 482 millones de visualizaciones.

El éxito de esta cinta, estrenada en junio de 2025, se consolidó durante la temporada de premios al obtener en los Globos de Oro 2026 los galardones a Mejor película de animación y Mejor canción original.