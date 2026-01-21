x

Estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025, ¿ya las vio?

96.000 millones de horas vistas sumaron las series y películas de la plataforma de streaming durante la segunda parte de 2025. Las producciones colombianas como Delirio y La huésped destacaron.

  Las guerreras K-pop y Merlina fueron las dos producciones más vistas en la segunda parte de 2025. FOTO: Netflix
    Las guerreras K-pop y Merlina fueron las dos producciones más vistas en la segunda parte de 2025. FOTO: Netflix
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

La plataforma de streaming dio a conocer su informe sobre las series y películas más vistas durante el segundo semestre de 2025. Este reporte, que mide el tiempo de visualización en Netflix, señala que entre julio y diciembre los usuarios generaron 96 mil millones de horas vistas.

Las guerreras K-pop fue la producción con el mayor número de visualizaciones y rompió el récord al convertirse en el título más visto de la plataforma durante un período de seis meses. En total, la película sobre el grupo musical femenino Huntr/x alcanzó 482 millones de visualizaciones.

El éxito de esta cinta, estrenada en junio de 2025, se consolidó durante la temporada de premios al obtener en los Globos de Oro 2026 los galardones a Mejor película de animación y Mejor canción original.

Las otras cintas que hacen parte del top 5 de las películas más vistas en la segunda mitad del 2025 son Happy Gilmore 2 (135 millones de visualizaciones), Frankenstein (98 millones de visualizaciones), Mi año en Oxford (86 millones de visualizaciones) y La vieja guardia 2 (82 millones de visualizaciones).

Netflix: las series más vistas en el segundo semestre 2025

En cuanto a series, la más vista fue la segunda temporada de Merlina, que tuvo 124 millones de visualizaciones. La producción protagonizada por Jenna Ortega superó la quinta y última entrega de Stranger Things, la más exitosa en la historia de Netflix, que quedó en segundo lugar con 94 millones.

Luego está Indomable (93 millones), la tercera temporada del Juego del Calamar (79 millones) y la primera temporada de Stranger Things (57 millones).

Las producciones colombianas también se destacaron durante la recta final del 2025. La Huésped, la serie que sigue la historia de la crisis matrimonial de Silvia y Lorenzo protagonizada por Laura Londoño y Jason Day, fue el lanzamiento con mayor reconocimiento del semestre con más de 12 millones de visualizaciones a nivel global.

A esta producción le sigue Delirio, la serie basada en la novela homónima de la escritora colombiana Laura Restrepo, que tuvo más de 5,5 millones de visualizaciones. Esa misma cifra registró Simplemente Alicia, la cual se consolidó como la comedia colombiana más vista de la plataforma.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue la película más vista de Netflix en el segundo semestre de 2025?
Las guerreras K-pop con 482 millones de visualizaciones.
¿Cuál fue la serie más popular en ese período?
La segunda temporada de Merlina, con 124 millones de reproducciones.
¿Qué producciones colombianas destacaron en Netflix?
Delirio y Simplemente Alicia: 5,5 millones cada una
