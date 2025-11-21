El verdadero origen del calendario de Adviento y cómo terminó convertido en un boom comercial

El calendario de Adviento, convertido en uno de los productos más vendidos en las semanas previas a Navidad, con versiones de cajas de maquillaje, comida, accesorios o perfumes con pequeños regalos que se abren uno por día, nació con un propósito completamente distinto al que domina el mercado actual.
El término «Adviento» proviene del latín adventus, que significa «venida» y en la tradición cristiana se refiere al periodo de preparación espiritual en el que los creyentes se disponen para la llegada de Jesús.
Historiadores sitúan el origen del calendario hacia mediados del siglo XIX, cuando las familias alemanas marcaban los días de Adviento dibujando una raya diaria con tiza en la pared o encendiendo una vela por cada jornada que faltaba para la llegada del 25 de diciembre.
Eran gestos sencillos que buscaban preparar el espíritu, reforzar la tradición religiosa y transmitir la idea de espera y reflexión. Con el paso de los años, algunas familias comenzaron a colgar imágenes o pequeñas tarjetas numeradas, un recurso pedagógico para que los niños visualizaran el paso del tiempo.