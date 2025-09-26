¡Muchas arepas para probar! Conozca el evento muestra que no solo comemos arepa blanca

Este viernes, más de 50 personas se reunieron en la Plazuela de San Ignacio a comer arepa. Envueltas en hoja y con acompañamientos incluidos, los sabores de estas delicias iban más allá de la habitual blanca que miles de paisas incluyen en su desayuno diario. En total, fueron nueve los tipos de arepas que un grupo de 28 estudiantes del pregrado de Ciencias Culinarias de la Universidad de Antioquia les cocinó y sirvió a los asistentes de la muestra gastronómica realizada en el marco de La Arepa Invita, la fiesta popular de este alimento tradicional de la cocina colombiana.
Este evento, que termina este sábado, más que rendirle homenaje a esta preparación, busca reunir a toda la ciudad alrededor del maíz, que ha sido la base de nuestra alimentación desde hace más de 9.000 años. Es en esa misma línea que Lorenzo Villegas, uno de los fundadores de este espacio, asegura tajantemente que “la arepa es la mamá”, haciendo alusión al lugar esencial que tiene esta en nuestra dieta.
“Nosotros somos hijos del maíz. Por más que lleguen modas alimenticias extranjeras, debemos tener claro quiénes somos. Si perdemos nuestra identidad, perdemos todo, porque dejamos de saber de dónde venimos, quiénes somos y, mucho menos, qué nos depara el futuro”, asegura.