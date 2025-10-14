La esperanza de vida aumenta, pero los jóvenes mueren por “desesperación”: así es el estado de salud de la población mundial

Este lunes fue publicado el último informe de la Carga Global de Enfermedades en la revista especializada The Lancet. Esta investigación, que reúne datos a nivel mundial y que es realizada por el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, es la primera en describir el estado de salud global después de la pandemia por covid-19.
Una de las principales conclusiones es que la esperanza de vida y las tasas de mortalidad se recuperaron tras la emergencia sanitaria. Luego de haber sido la causa de muerte de 18 millones de personas en el mundo, el COVID-19 pasó de ser la primera causa de fallecimientos a nivel global en 2021 a ocupar el puesto número 20 en 2023.
Le puede interesar: ¿Amenaza para la salud mundial? La resistencia a los antibióticos aumentó más del 40% en los últimos cinco años
El informe, que utilizó más de 55.761 fuentes de datos de 204 países, indica que en 2023 se produjeron 60,1 millones de muertes en el mundo. La esperanza de vida para las mujeres es de 76,3 años, mientras que para los hombres es de 71,5 años, lo que representa un aumento de 51,2 y 47,9 años desde 1950, respectivamente. Esto significa que ambos indicadores regresaron a los niveles prepandémicos.
A pesar de que esto confirma una recuperación de las cifras tras la crisis ocasionada por el virus, el informe también señala varios factores que generan preocupación. Uno de ellos es el aumento de las tasas de mortalidad entre adolescentes y jóvenes en Norteamérica y Latinoamérica. Desde 2011, especialmente en Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, se ha registrado un incremento en las muertes de personas entre los 20 y los 39 años.