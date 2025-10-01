Compras compulsivas: el trastorno en auge desde la pandemia que ya preocupa a los psiquiatras

La psiquiatra Marisol Roncero Rodríguez, del Centro AdCom IPSM del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, en España, advirtió que el fenómeno de compras compulsivas ha aumentado desde la pandemia y requiere de atención al igual que tratamientos específicos, algo en lo que coinciden muchos profesionales de la salud mental y la última evidencia científica.

Desde la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) han puesto el foco en este trastorno caracterizado por la compra descontrolada de objetos innecesarios y que se estima que afecta al cinco por ciento de la población, con motivo de las IX Jornadas AdCom de adicciones comportamentales y patología dual.

Roncero ha afirmado que la prevalencia del trastorno podría haber aumentado en los últimos años. “La accesibilidad, el anonimato y la inmediatez de las nuevas plataformas de comercio electrónico favorecen que la compra sea aún más adictiva”, explicó Roncero.

En cuanto al perfil de las personas afectadas, detalló que cerca del 80 % de los casos se dan en mujeres de en torno a los 45-55 años, pero ha puntualizado que en los últimos años también ha habido un aumento de casos entre adultos jóvenes, sobre todo en la compra online.