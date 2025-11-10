¿Los vale? El reloj más caro del mundo fue vendido en una subasta por más de 17 millones de dólares

Un reloj Patek Philippe, que en 2016 se convirtió en el reloj de pulsera más caro vendido en una subasta, alcanzó un precio aún más alto este fin de semana en Suiza, anunció el domingo la casa de subastas Phillips.

Le puede interesar: La moda por suscripción: de tenis reciclables de On al bolso de Prada por un mes

El reloj fue vendido por 14,19 millones de francos suizos, un valor en dólares equivalente a 17,6 millones (más de 65.000 millones de pesos). Nueve años antes había sido vendido por 11 millones de francos suizos.

El reloj Patek Philippe Perpetual Calender referencia 1518, fabricado en 1943, es uno de los cuatro únicos ejemplares conocidos que fueron producidos en acero inoxidable, una rareza que lo hace más buscado que aquellos fabricados en oro.