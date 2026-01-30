Un día como hoy 31 de enero

AÑO DE PICO Y PLACA MUESTRA LOS VACÍOS

Un año luego de implementación del pico y placa en Medellín (inició 1 de febrero de 2005) los conductores públicos y privados y autoridades coinciden en que la medida funciona, pero se necesitan más acciones para mejorar la movilidad vehicular. Varios conductores, inclusive, afirman que la medida sería mejor si se ampliara en horario.