C2 Energía y Atera: el motor de Celsia para acelerar la transición energética empresarial

En medio de la transición energética en la que avanza en Colombia, Celsia, empresa del Grupo Argos, consolida su apuesta por la autogeneración con fuentes renovables como un factor clave de competitividad empresarial.
A través de sus vehículos de inversión C2 Energía y Atera, ofrece soluciones que combinan eficiencia operativa, reducción de costos y sostenibilidad.
Estas alternativas permiten a las empresas optimizar procesos productivos, disminuir su huella de carbono y fortalecer su reputación, al tiempo que facilitan el acceso a financiamiento sostenible.
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