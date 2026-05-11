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C2 Energía y Atera: el motor de Celsia para acelerar la transición energética empresarial

La compañía posiciona la energía limpia como un habilitador estratégico para mejorar la productividad, cumplir metas de sostenibilidad y fortalecer la competitividad en mercados cada vez más exigentes.

  • Celsia, empresa del Grupo Argos, consolida su apuesta por la autogeneración con fuentes renovables como un factor clave de competitividad empresarial. Foto: Cortesía
    Celsia, empresa del Grupo Argos, consolida su apuesta por la autogeneración con fuentes renovables como un factor clave de competitividad empresarial. Foto: Cortesía
  • C2 Energía y Atera: el motor de Celsia para acelerar la transición energética empresarial
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 7 minutos
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En medio de la transición energética en la que avanza en Colombia, Celsia, empresa del Grupo Argos, consolida su apuesta por la autogeneración con fuentes renovables como un factor clave de competitividad empresarial.

A través de sus vehículos de inversión C2 Energía y Atera, ofrece soluciones que combinan eficiencia operativa, reducción de costos y sostenibilidad.

Estas alternativas permiten a las empresas optimizar procesos productivos, disminuir su huella de carbono y fortalecer su reputación, al tiempo que facilitan el acceso a financiamiento sostenible.

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C2 Energía: expansión solar

El primer vehículo, C2 Energía —en alianza con Cubico Colombia—, suma 25 granjas solares en operación con una capacidad de 480 megavatios-pico (MWp), con proyección de superar los 590 MWp antes de finalizar el año.

La mayoría de proyectos están vinculados a contratos a 15 años con clientes industriales. De acuerdo con la compañía, de las plantas, 11 son dedicadas a 16 empresas, mientras las demás operan conectadas al Sistema Interconectado Nacional.

Entre los beneficiarios se encuentran Postobón, Colombina, Cemex y Grupo Familia, entre otros. Un caso de éxito es la Zona Franca del Pacífico, que ya cubre el 45% de su demanda con energía de Celsia Solar Palmira.

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Esta transición no solo redujo sus costos en un 17%, sino que evita la emisión de 1.100 toneladas de CO2 anuales, logro que le valió un reconocimiento de la ONU.

Atera: eficiencia energética como servicio

El segundo vehículo, Atera —en alianza con Brookfield—, opera bajo el modelo Energy as a Service (EaaS), donde asume la inversión y el cliente paga por resultados. Esto permite a las empresas enfocarse en su negocio principal mientras avanzan en descarbonización.

Con más de 500 clientes en Colombia, Panamá, Honduras y Perú, Atera ofrece soluciones de generación solar distribuida, almacenamiento, eficiencia térmica y aire comprimido. Hoy cuenta con 290 proyectos activos, 174 MW en contratos de largo plazo y 40,6 MW en plantas de respaldo.

Además, Celsia impulsa modelos sostenibles mediante soluciones energéticas eficientes y la entrega de créditos de carbono, que permiten compensar emisiones y avanzar en metas ambientales.

Ricardo Sierra, presidente de Celsia

C2 Energía y Atera: el motor de Celsia para acelerar la transición energética empresarial

Colombia tiene una ventaja que muchos países envidian: una de las matrices de generación de energía eléctrica más limpias del mundo, sustentada en la fuerza del agua.

Sin embargo, esa fortaleza exige respaldo. En momentos de sequía y ante la llegada masiva de fuentes variables como la solar y la eólica, el sistema necesita energías firmes, seguras y disponibles en todo momento.

Hoy el mundo ha desacelerado la descarbonización para priorizar la seguridad energética, impulsada por data centers, movilidad eléctrica, electrificación de procesos y una sociedad más interconectada. Esto exige usar todos los recursos disponibles, especialmente los nacionales, como gas y carbón, para complementar agua, sol y viento, evitando apagones con costos inmanejables.

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Colombia perdió competitividad y seguridad energética al frenar la exploración de gas y pasamos a depender de importaciones costosas.

Según XM, existe déficit de energía firme entre 2027 y 2030 debido a que no se han construido nuevas centrales de generación que ofrezcan confiabilidad, y se suma el hecho preocupante de que al finalizar el 2026 se den las condiciones para un fenómeno del Niño, y que no caigamos en restricciones de suministro.

Es urgente acelerar el ingreso de proyectos de generación y transmisión, un apoyo coordinado de la institucionalidad, brindar estabilidad regulatoria y resolver cuellos de botella ambientales y sociales.

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