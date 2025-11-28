25 capos del crimen de 17 países cayeron desde 2023 en Antioquia

En un conjunto residencial de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, se ocultaba uno de los cabecillas criminales más peligrosos de Ecuador: Marlon Andrés Valencia Espinosa, alias Fénix. Con él son 25 los cabecillas de alto rango criminal que han capturado o asesinado en Antioquia desde 2023, provenientes de 17 países de tres continentes.
Venezuela, a través del Tren de Aragua, y Ecuador, son los países que más capturados y muertos han aportado al movimiento criminal transnacional que se viene fortaleciendo en los últimos años en Medellín y Antioquia.
De hecho, esta racha comenzó con el asesinato de Júnior Alexánder Roldán Paredes, alias JR, máximo cabecilla de Los Choneros, a quien asesinaron en la margen de un río en los límites entre Fredonia y Santa Bárbara, en el Suroeste antioqueño, en un hecho ocurrido el 6 de mayo de 2023.
Tan relevante fue este crimen en el bajo mundo que el 12 de septiembre del mismo año, criminales profanaron su tumba en el cementerio de Envigado y se robaron su cadáver, sin que se sepa nada de este a la fecha.