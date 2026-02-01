Con $98.000 millones, Medellín desató revolución de “las pequeñas obras”

Medellín emprendió una cruzada para cambiarle la cara a los barrios. En un esfuerzo de largo aliento y en el que vienen participando los ciudadanos de a pie, el Distrito desplegó una estrategia de gran envergadura en la que ya se han invertido más de $98.000 millones para rescatar el espacio público desde “lo pequeño”.
Pese a que en las ciudades por lo general los reflectores se los llevan los grandes proyectos, el espíritu de esta iniciativa se basa en concentrar los esfuerzos de las instituciones locales en tareas que podrían ser consideradas como simples pero que tienen un gran impacto en la vida cotidiana, tales como arreglar andenes, reponer barandas maltrechas, reforzar taludes o instalar bancas públicas.