Con $98.000 millones, Medellín desató revolución de “las pequeñas obras”

Pese a que en las ciudades por lo general los reflectores se los llevan los grandes proyectos, el espíritu de esta iniciativa se basa en concentrar los esfuerzos de las instituciones locales en tareas que podrían ser consideradas como simples pero que tienen un gran impacto en la vida cotidiana, tales como arreglar andenes, reponer barandas maltrechas, reforzar taludes o instalar bancas públicas.

Medellín emprendió una cruzada para cambiarle la cara a los barrios. En un esfuerzo de largo aliento y en el que vienen participando los ciudadanos de a pie, el Distrito desplegó una estrategia de gran envergadura en la que ya se han invertido más de $98.000 millones para rescatar el espacio público desde “lo pequeño”.

En la última rendición de cuentas, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que con corte a diciembre de 2025 ya eran más de 700 los puntos que habían sido intervenidos, en una gestión en la que la Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) se han echado al hombro la tarea de multiplicar sus ojos sobre todo el territorio.“Avanzamos en grandes obras, pero ¿qué pasa en el barrio? ¿en la comuna? ¿en el corregimiento? Diseñamos algo que se llama las Cuadrillas de la gente. Una cosa son los grandes parques, el estadio, lo que es de todos, pero para una familia, para una señora o un señor en el barrio, lo más importante es el andencito al frente de su casa, la baranda que está mala y que si no la ponen se caen a la quebrada los niños o la gente. O arreglar el parquecito, o tapar el huequito. Entonces nos vamos con las cuadrillas de arriba hacia abajo, desde la parte más alta de Medellín y vamos bajando”, explicó el mandatario distrital.

Medellín arrancó el más reciente periodo de gobierno arrastrando una crisis en su mobiliario urbano de la que mucho se ha hablado.Pese a que el crítico estado de la infraestructura educativa, los escenarios deportivos, los jardines y en general la malla vial acaparó la mayor parte de la atención en los últimos años, en todos los rincones de la ciudad diversos problemas de menor escala también cogieron más ventaja.

Sin embargo, resolver el problema a nivel administrativo no es tan fácil como decirlo. A diferencia de megaproyectos como Parques del Río Norte, el Gran Parque Medellín o la remodelación del estadio Atanasio Girardot, en los que los esfuerzos presupuestales y logísticos se concentran en un solo punto, abarcar obras más pequeñas que se dispersan por toda la ciudad constituye un desafío mayúsculo.

En el más reciente plan de desarrollo, se diagnosticó por ejemplo que de los 2.460 espacios de esparcimiento y encuentro ciudadano que tiene enumerados la Secretaría de Infraestructura Física, solamente el 74% se han podido inventariar de forma detallada.

De esta última cifra, los diagnósticos arrojaban a comienzo de 2024 que casi la mitad necesitaban mano. Mientras el 22% demandaban necesidades de mejoramiento, otro 20% ya necesitaban de entrada ser reconstruidos.

En dichos diagnósticos, otra de las alertas formuladas es que, si bien en las zonas centrales de la ciudad hay grandes necesidades, en los barrios ubicados en zonas de ladera la urgencia es igual de grande, ya que en la mayoría no existen espacios reservados para los peatones y las condiciones de accesibilidad son precarias.

Dada la escala de la tarea, el Distrito decidió entonces involucrar a las comunidades, de tal forma que sean los mismos ciudadanos los ojos de las instituciones en el territorio.

Con ese enfoque, en junio de 2025, la EDU y la Secretaría de Infraestructura lanzaron la estrategia. Las cuadrillas de la Alcaldía de la gente, que a finales de julio de ese mismo año, según informó la Alcaldía, ya había logrado llegar a comunas como Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles-Estadio, La América, El Poblado y Belén.

El Distrito comenzó entonces a recibir reportes de todo tipo, tales como muros que requerían pintura, barandas destruidas que ponían en riesgo a los peatones, andenes reventados, senderos malos o incluso la construcción de pequeñas obras, como bancas, reconstrucción de parques infantiles, entre muchas otras.

A mediados de 2025, la EDU adjudicó seis contratos de obra y dos interventorías, con un recurso inicial de $14.500 millones, que ya se habían ejecutado casi en una tercera parte con corte al 24 de julio de 2025.

En diálogo con EL COLOMBIANO en octubre pasado, el gerente de la EDU, Emiro Valdés, apuntó que si bien la entidad tenía presupuestadas inversiones por el orden de los $2,5 billones, en 30 grandes proyectos para este cuatrienio, las obras que impactaban en el día a día de las personas también formaban parte de las prioridades de la entidad.

Para ese mes, los datos de esa dependencia apuntaban a que la inversión ya se había incrementado a más de $23.000 millones y el acumulado de puntos intervenidos superaba los 200.

Dentro de los casos resaltados por el gobierno, están por ejemplo un gavión que se había caído en una de las vías de la comuna de Robledo (7), un paso peatonal destruido en esa misma comuna, o la baranda de un paso peatonal en la comuna de Villahermosa (8), en el que los transeúntes tenían riesgo de caer cuesta abajo.

Para diciembre de 2025, las intervenciones se siguieron multiplicando y la inversión ya había superado los $98.000 millones.

En ese último corte de cuentas, la Alcaldía también señaló que el consolidado de puntos atendidos ya había superado los 700 y el objetivo era de mantener o mejorar ese ritmo para 2026 y 2027.

Otra de las aristas que comprende el programa es la de aprovechar la escala de esas labores para fomentar el empleo, generando con corte a diciembre de 2025 al menos 480 puestos de trabajo.