Excarcelan en Venezuela al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años de prisión

El activista de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo tras cuatro años y medio de prisión, en medio de un proceso de liberaciones impulsado por el gobierno venezolano bajo presiones de Estados Unidos, informó a la AFP su hermano.
Tarazona es uno de los presos políticos de mayor perfil que aún permanecían tras las rejas casi un mes después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un “número importante” de personas.
La medida responde a presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.
“¡Javier por fin está libre!”, afirmó a la AFP José Rafael Tarazona, quien detalló además que su hermano se trasladó a una iglesia en el centro de Caracas.