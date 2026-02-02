x

Doce muertos dejó ataque de drones rusos en Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania está cerca de cumplir cuatro años y, actualmente, hay negociaciones para llegar a un acuerdo entre ambas naciones.

  • Las siete personas que resultaron heridas por el ataque fueron hospitalizadas, según informaron autoridades locales. FOTO GETTY
El Colombiano
Agencia AFP
hace 8 minutos
Un ataque con drones rusos contra un autobús en la región ucraniana de Dnipropetrovsk mató este domingo a por lo menos 12 personas e hirió a siete, anunciaron los rescatistas y las autoridades locales.

Le puede interesar: ¿Qué tan cerca están Ucrania y Rusia de ponerle fin a la guerra?

“El dron enemigo impactó cerca de un autobús (...) en el distrito de Pavlograd. Según datos preliminares, 12 personas murieron y siete más resultaron heridas”, afirmó el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha, en Telegram.

Los socorristas lo confirmaron y publicaron en la misma red social una fotografía en la que se ve un autobús dañado frente al cual yacen cuerpos borrosos. Los heridos fueron hospitalizados, dijeron.

El ataque se produjo en la ciudad minera de Ternivka, situada cerca de Pavlograd, a unos 70 km en línea recta del frente, informó la policía nacional.

El grupo energético DTEK confirmó que empleados de una de sus minas fueron blanco de este ataque, después de terminar su jornada laboral.

Quince trabajadores murieron y otros siete resultaron heridos, añadió la fuente. Las autoridades ucranianas por el momento no han confirmado este saldo.

Entre tanto, la segunda ronda de negociaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington sobre un plan de Estados Unidos para acabar con casi cuatro años de guerra en Ucrania comenzará el miércoles en Abu Dabi, según anunció el presidente Volodimir Zelenski.

El ciclo de conversaciones, que no ha logrado silenciar las armas, estaba previsto inicialmente este domingo y el mandatario no especificó el motivo del retraso.

“Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi”, dijo Zelenski en X.

Ni el Kremlin ni Estados Unidos han confirmado las nuevas fechas.

Estados Unidos afirma que está cerca de negociar un acuerdo para poner fin al conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El principal obstáculo es el desacuerdo entre Rusia y Ucrania sobre el tema clave del territorio.

Rusia, que ocupa alrededor del 20% del territorio de su vecino, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donetsk e incluso amenaza con apoderarse de ella por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Ucrania, por su parte, advierte que ceder terreno alentará a Moscú y que no firmará un acuerdo que no logre disuadir a Rusia de invadir de nuevo su territorio.

Utilidad para la vida