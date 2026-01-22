Prestaron carro de bomberos de pueblo de Antioquia para primer día en colegio de Sabaneta: ¿qué pasó?

Una publicación en X bastó para formar toda una polémica en redes sociales. Se trata de un video en el que, a modo de caravana, con bengalas y bombas, estudiantes de un colegio de Sabaneta llegaron a su primer día de clases en un carro de bomberos.
De inmediato, empezaron los comentarios, pues en la descripción del mismo indicaron que el vehículo pertenecía al Cuerpo de Bomberos de Jericó, municipio del Suroeste de Antioquia, y que había sido el alcalde de esa localidad, Sebastián Garcés Piedrahita, quien había dado la autorización de prestarlo a un político para que su hija y sus compañeros de curso llevaran a a cabo la actividad, que se realizó en la mañana del jueves 22 de enero.