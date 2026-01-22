Prestaron carro de bomberos de pueblo de Antioquia para primer día en colegio de Sabaneta: ¿qué pasó?

Una publicación en X bastó para formar toda una polémica en redes sociales. Se trata de un video en el que, a modo de caravana, con bengalas y bombas, estudiantes de un colegio de Sabaneta llegaron a su primer día de clases en un carro de bomberos. Lea más: Otra vez invadieron la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí: la Policía capturó a 13 personas De inmediato, empezaron los comentarios, pues en la descripción del mismo indicaron que el vehículo pertenecía al Cuerpo de Bomberos de Jericó, municipio del Suroeste de Antioquia, y que había sido el alcalde de esa localidad, Sebastián Garcés Piedrahita, quien había dado la autorización de prestarlo a un político para que su hija y sus compañeros de curso llevaran a a cabo la actividad, que se realizó en la mañana del jueves 22 de enero.

Entérese: Copacabana cuenta con un nuevo camión cisterna para atender incendios estructurales y forestales Ante lo rápido que corrió la voz y a medida que las críticas invadieron la publicación, el comandante de los bomberos voluntarios de Jericó, Harby Correal Palacios, habló con EL COLOMBIANO. Lo primero que señaló es que el video sí es real, y que el vehículo sí es uno de los carros de ellos, pero que, contrario a las versiones expuestas en redes, se trató de un servicio particular, el cual prestaron a alguien que los contrató y les pagó por hacerlo. En segundo lugar, aclaró que ese evento no ocurrió en Jericó, como muchos afirman, sino en el municipio de Sabaneta, y que él, como comandante, con otro de los bomberos salieron desde la madrugada del jueves en el vehículo y llegaron a eso de las 7:00 a.m. a la institución educativa; luego hicieron el recorrido con los estudiantes que duró al cabo de 20 minutos, y una vez terminó se regresaron a Jericó donde arribaron antes del mediodía.

¿Por qué ustedes decidieron prestar este servicio?

“A los estudiantes, según me expresaron sus padres de familia, les gustan mucho los bomberos. Desde la semana anterior estaban buscando en el Área Metropolitana para hacer la actividad, pero les dijeron que no. Luego se contactaron conmigo, y yo accedí, porque nosotros hemos prestado ese tipo de servicios para la consecución de fondos y la ley nos ampara para hacerlo. Los carros son de nosotros, no del municipio, y en este caso el Cuerpo de Bomberos es una entidad privada”.

¿El alcalde de Jericó tuvo que ver?

“No, porque nosotros no somos parte de la administración municipal. Los bomberos, de acuerdo a la ley 1575, prestamos un servicio público que debe ser contratado por la alcaldía, ¿el alcalde que hace? Nos contrata o nos hace un convenio para que prestemos esa seguridad en la localidad, y claramente lo hacemos. El alcalde no me fija un horario ni me dice esto debe ser así y así, no, así no funciona, lo que hacemos es atender las emergencias cuando las hay. Él no tiene mando ni propiedad en ninguno de los vehículos de bomberos, pues son de nosotros. En otros lugares funciona de otra forma: los vehículos son de la alcaldía y ellos se los facilitan a los bomberos para la atención de emergencias”.

¿Habló usted con el alcalde después de eso?

“Claro, y le dije que estuviera tranquilo porque a él lo estaban involucrando en algo en lo que no tienen por qué. Le manifesté que eso lo hice yo, autónomamente, con mis compañeros de bomberos”.

¿Cuántos vehículos tienen y cuáles quedaron en Jericó?

“Nosotros tenemos 4 vehículos. De los 4 sólo llevamos uno y no es un carro con tanque para agua. Los 3 principales quedaron en el municipio, equipados y con todo el mantenimiento al día por si se presentaba algo. El subcomandante quedó a cargo con todo el personal: enfermeras, APH. Solo dos fuimos y estuvimos con los estudiantes durante la actividad en Sabaneta, el resto quedó alerta ante cualquier novedad”.

¿Es verdad que quien contrató el servicio es un político, papá de una de las estudiantes?

“Sí, pero nada que tiene que ver, porque como le prestamos el servicio a él se lo podemos prestar a cualquiera con el fin de conseguir recursos para nuestro equipo. Vuelvo y reitero: somos una entidad privada, no pública, por ende y de acuerdo a la ley, no estamos haciendo nada malo ni ilegal ni fuera de la norma, es algo que se nos permite y no es la primera vez que hemos hecho ese tipo de convenios”.

Hay comentarios que señalan que la actividad evidencia el uso indebido de bienes públicos, ¿es así?

“Yo no soy empleado público, soy empleado de bomberos. Mi jefe es el Presidente de la Junta de Dignatarios de Bomberos. Somos una entidad privada, así suene reiterativo, y sólo manejamos recursos públicos en medio del convenio con la administración, no aplica para estos casos porque son nuestros carros y nosotros nos encargamos de los gastos que correspondan cuando nos contratan para estas actividades”.

¿Qué tienen por decir al respecto ante tanta polémica?