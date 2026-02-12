Denuncian presuntas presiones a contratistas en El Santuario para apoyar candidato a la Cámara

Una carta enviada al Concejo de El Santuario, en el Oriente antioqueño, desató una fuerte polémica, luego de que en ella se denunciara que contratistas de la Empresa de Servicios Públicos de El Santuario, estarían siendo presionados para que presuntamente apoyen a un candidato. La carta fue leída en una sesión plenaria por la secretaria del Concejo, Valentina Amaya, y en su contenido se advierte sobre supuestas coacciones a trabajadores vinculados por contrato para que respalden a un candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones de este año. Le puede interesar: Aida Quilcué defiende la paz total, pese a su secuestro: “Desescalar la guerra no solo se hace combatiendo”

Denuncian presiones a contratistas

Según el documento, a los contratistas se les estaría condicionando la renovación de sus contratos (una vez pase el periodo establecido por la ley de garantías) a cambio de apoyo político. Las denuncias señalan que no solo se les estaría pidiendo votar por un aspirante específico, sino también hacer campaña a su favor. Le puede interesar: ¿Qué está haciendo el Gobierno para evitar que grupos armados interfieran en las elecciones? “Como remitente anónimo me permito poner en conocimiento de las autoridades pertinentes el terrible constreñimiento que estamos padeciendo todos los contratistas de la Empresa de Servicios Públicos de El Santuario por parte del gerente Dubian Fredy Gómez que también actúa a nombre del alcalde Martin Duque Gallo para ejercer presión sobre nosotros y obligarnos a apoyar al candidato del Centro Democrático 115”, se lee en la carta.

Entre las supuestas presiones mencionadas en la carta, figuran hechos como la publicación en redes sociales de mensajes de respaldo al candidato, el envío de números de cédula y de puestos de votación de familiares y amigos de los contratistas que tienen que votar por el aspirante, entre otras situaciones. “Hacen reuniones políticas en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos para lo cual apagan todas las cámaras de seguridad de la empresa. Nos obligan a apagar los celulares y a depositarlos en una canasta antes de empezar estas reuniones para promover al mencionado candidato”, afirman en la carta.

La situación generó preocupación entre concejales del municipio y diputados del departamento, quienes pidieron claridad frente a los hechos y el respeto a las garantías democráticas, pues en la denuncia se advierte que la situación le ha generado a los contratistas afectaciones en su salud mental e incluso, hablan de sentirse “humillados”. Entérese: ¿Por qué la captura de Alex Saab aumenta la presión sobre el candidato De la Espriella?

Alcaldía da su versión

Horas después de conocerse la denuncia, la Alcaldía de El Santuario emitió un pronunciamiento en el que desmintió “de manera categórica” cualquier participación en política por parte de funcionarios y contratistas del municipio. El secretario de Gobierno, Farid Rodríguez Causil, rechazó los señalamientos y aseguró que no existe ningún tipo de constreñimiento hacia los trabajadores de las Empresas Públicas. “Es nuestra responsabilidad proteger la institucionalidad y la tranquilidad de nuestra comunidad ante informaciones malintencionadas que han circulado recientemente”, afirmó. De acuerdo con el funcionario, las acusaciones carecen de sustento legal y fáctico y harían parte de una campaña de desprestigio promovida por sectores políticos que buscan generar confusión y desinformación en la comunidad. Lea más: Denuncian presunta “extorsión” a trabajadores de RTVC a cambio de apoyo político: “en épocas electorales la tenemos que ‘botar’ toda”

Denuncias cruzadas

Rodríguez también aseguró que, por el contrario, la Administración ha recibido denuncias de ciudadanos, funcionarios y contratistas que dicen estar siendo presionados y amenazados por sectores políticos externos a la administración municipal. Indicó que esta situación será puesta en conocimiento de los entes de control competentes y reiteró que no permitirán que el trabajo de los operarios de esta empresa de servicios públicos sea utilizado como herramienta política.

La Alcaldía insistió en que el gobierno local actúa bajo el marco de la ley, garantiza los procesos democráticos y promueve un debate basado en ideas y argumentos, al tiempo que exigió respeto por sus funcionarios y contratistas. Por ahora, la controversia queda en manos de los organismos de control, que deberán establecer si las denuncias tienen sustento o si, como afirma la Administración, se trata de una estrategia de “desinformación” en medio del tenso ambiente electoral.