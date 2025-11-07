x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Deslizamiento en la autopista Medellín - Bogotá causó congestión vial en la madrugada de este viernes

El corredor vial estuvo cerrado por cerca de tres horas por caída de rocas que bloquearon los carriles en los dos sentidos. La movilidad se normalizó parcialmente sobre las 6:00 de la mañana de este 7 de noviembre.

  • Así lucía la autopista Norte, en el sector de Zamora, en la madrugada de este viernes. Decenas de vehículos quedaron represados por el deslizamiento en la autopista Medellín - Bogotá. FOTO: Tomada de X @sttmed
    Así lucía la autopista Norte, en el sector de Zamora, en la madrugada de este viernes. Decenas de vehículos quedaron represados por el deslizamiento en la autopista Medellín - Bogotá. FOTO: Tomada de X @sttmed
El Colombiano
El Colombiano
07 de noviembre de 2025
bookmark

Una larga fila de vehículos, en su mayoría de carga pesada, se vio en la madrugada de este viernes en el sector de Zamora, en el municipio de Bello, a causa de un deslizamiento de tierra que bloqueó el paso por la autopista Medellín - Bogotá.

El desprendimiento de tierra ocurrió a las 3:00 de la mañana en el kilómetro 14+700 de la autopista, en jurisdicción de Copacabana. Devimed, el concesionario de la vía, informó que la caída de rocas había obligado el cierre de los dos sentidos de la vía, por lo que decenas de vehículos de carga y de transporte interdepartamental quedaron detenidos y represados en el corredor vial.

Cámaras de la Secretaría de Movilidad de Medellín registraron la larga fila de carros en el sector de Zamora, en el sentido sur - norte, por lo que pedían a los conductores tomar vías alternas, como Las Palmas o la vía Medellín - Cisneros - Puerto Berrío.

La emergencia, que duró cerca de tres horas, fue controlada sobre las 6:00 a.m. cuando el concesionario y la Secretaría de Movilidad de la capital informaron la apertura de tres de los cuatro carriles de la autopista.

Siga leyendo: ¡De película! Hurto a un conductor acabó en aparatoso choque con muerto y herido en Belén La Gloria, Medellín

La secretaría indicó, en la mañana de este 7 de noviembre, que ya se encontraban habilitados los dos carriles en el sentido Bogotá – Medellín (descenso desde el Valle de Aburrá) mientras que en el sentido Medellín – Bogotá (ascenso), el tránsito se mantiene a un solo carril.

Aunque la movilidad se está normalizando en ese corredor vial, persiste el tráfico lento, por lo que las autoridades le piden paciencia a los conductores que deban transitar por allí, además de manejar con precaución dado que pueden presentarse más desprendimientos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida