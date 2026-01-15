x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

No para de llover en Urabá: vías cerradas y cultivos inundados

Hay más de 1.200 familias afectadas por las lluvias en la subregión. Los deslizamientos en las vías tienen retrasado no solo el tránsito de pasajeros, sino de mercancía y productos agrícolas.

  • Punto en la variante de Fuemía con paso a un carril en el día y cierre nocturno entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. FOTO: AUTOPISTAS DE URABÁ
    Punto en la variante de Fuemía con paso a un carril en el día y cierre nocturno entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. FOTO: AUTOPISTAS DE URABÁ
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Las intensas precipitaciones de los últimos días han generado una situación crítica en el Urabá antioqueño, donde se reportan al menos 1.200 familias afectadas en municipios como Arboletes, Carepa, Necoclí y San Juan de Urabá.

El desbordamiento de ríos y quebradas, sumado a múltiples deslizamientos, mantiene en alerta a las autoridades y en vilo la economía local por los daños en la infraestructura vial y la producción agrícola.

Puede leer: Lluvias desatan emergencias en Urabá: más de 1.100 familias damnificadas

Uno de los puntos más complejos se localiza en el corredor Dabeiba–Mutatá, específicamente en el sector conocido como La Llorona, donde en días pasados 14 deslizamientos provocaron cierres que se extendieron por más de 54 horas, afectando a miles de viajeros.

Actualmente, en puntos estratégicos como el sector Godó, el tránsito se mantiene de forma controlada a un solo carril debido a desbordamientos recurrentes de quebradas que obligan a cierres preventivos, especialmente durante la noche.

En la variante de Fuemia, las autoridades establecieron un esquema de paso regulado durante el día y cierre total entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m. para garantizar la seguridad de los conductores. Estas restricciones han impactado directamente el transporte de carga y pasajeros, con retrasos en más de 100 operaciones diarias.

Para los campesinos, la situación es alarmante. En el sector de Paraíso Tulapa, en la vía Necoclí–San Pedro de Urabá, los productores no han podido sacar sus cosechas ni ingresar mercancías básicas debido al estado del carreteable. Cultivos de plátano y banano, así como actividades porcinas y lecheras, enfrentan pérdidas por la saturación de los suelos y las inundaciones en zonas rurales de Turbo y San Juan de Urabá.

A pesar de que el calendario indica que se atraviesa una temporada seca, expertos explican que el comportamiento climático actual responde al fenómeno de La Niña. El enfriamiento de las aguas del océano Pacífico ha provocado que las lluvias se mantengan constantes y podrían continuar durante febrero y parte de marzo.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) confirmó que las emergencias ya dejan más de 2.300 personas damnificadas en todo el departamento. Carlos Mario Zuluaga, director de la entidad, instó a las comunidades ribereñas a monitorear los niveles de los ríos y atender las alertas amarillas y naranjas emitidas, especialmente en la cuenca del río Cauca, para evitar tragedias humanas.

Siga leyendo: ¿Habrá suficiente carga para los 5 puertos que se proyectan en Urabá?

Mientras se estabilizan las condiciones climáticas, 18 frentes de trabajo con maquinaria pesada permanecen en los puntos críticos de las vías para intentar restablecer la normalidad en el transporte de esta subregión clave para el departamento.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son los municipios más afectados por las lluvias en Urabá?
Los municipios más afectados son Arboletes, Carepa, Necoclí y San Juan de Urabá, donde se reportan más de 1.200 familias damnificadas y grandes daños en la infraestructura vial y agrícola.
¿Por qué las lluvias en Urabá son tan fuertes?
El fenómeno de La Niña, que enfría las aguas del Pacífico, ha provocado lluvias constantes en Urabá y otras regiones del país. Se espera que el fenómeno continúe hasta marzo.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida