Hacen ‘vaca’ para pagar abogado a entrenador paisa detenido por ICE en EE. UU. desde diciembre

Este hombre de 44 años se fue a vivir a EE. UU. hace tres años en busca de mejores oportunidades para él y su familia que reside en Colombia.

    Luis Felipe Vasco Zapata y su familia. FOTO Cortesía.
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
bookmark

En una de las tantas redadas que están haciendo los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en EE. UU, fue capturado en diciembre del año pasado Luis Felipe Vasco Zapata, un paisa de 44 años, quien se fue para ese país hace tres años en busca de una mejor estabilidad económica para él y su familia.

Luis es entrenador de fútbol y chef, dos pasiones que desde muy joven empezó a desempeñar en Medellín. Tiene dos hijos: una chica de 19 años y otro de 15, quienes, a pesar de no vivir con él en el extranjero, son su motivación para seguir superándose todos los días. Precisamente, con el objetivo de darles un porvenir más adecuado a ambos, partió a territorio estadounidense, donde estuvo en varios estados y finalmente se radicó en Miami, Florida.

Lea más: Periodista colombiana fue detenida por el ICE en EE. UU.: su familia denuncia irregularidades

Allí, después de varios trámites y procesos, consiguió un permiso transitorio para trabajar en esa ciudad, por lo que se desempeñaba como entrenador de fútbol de equipos colegiales y, a la par, como empleado en un hotel en el área de cocina. No obstante, ninguno de los papeles que había logrado adquirir en sus tres años de estancia en EE. UU. fue suficiente para evitar su detención.

El pasado 8 de diciembre, agentes del ICE lo capturaron tras un operativo cerca de uno de sus lugares de trabajo; fue trasladado, en primera instancia, a un centro migratorio, y, posteriormente, a una penitenciaría donde permanece hasta el día de hoy.

“Se tenía ya todo listo para que los niños viajaran el 26 de diciembre a pasar año nuevo con él, pero el panorama cambió de un momento a otro por la detención de Luis. Se perdieron los tiquetes que se habían comprado con antelación y claramente sus hijos quedaron muy tristes por toda la situación que pasó y sigue ocurriendo”, relató Sergio Vasco, su primo que vive en Medellín.

Entérese: Hijo de la congresista Ángela Vergara vuelve a Colombia tras 20 días detenido por ICE

Ahora, lo que gestiona la familia de Luis desde Colombia son los trámites legales que se requieren para avanzar en el proceso de su liberación, sea porque puede solucionar su situación migratoria en los Estados Unidos o para que le definan su posible deportación. Sin embargo, el alto costo de los abogados en ese país es uno de los motivos por los cuales el tema no avanza como desean.

“Esos servicios de abogacía migratoria allá son supremamente costosos. Nosotros estamos averiguando desde el mes de diciembre y la tarifa no baja de 9.000 dólares. Es más, hay casos que yo he investigado en los que muchos dicen que les den 3.000 dólares para hacer los primeros trámites y que lo demás se financie a la par que vaya avanzando el proceso, pero es mentira, es para robarse la plata, por eso hay que tener mucho cuidado con eso porque es delicado. A los profesionales que hemos acudido es porque son recomendados de cercanos o familiares que viven en EE. UU.”, agregó Sergio.

La 'vaca' para ayudar a Luis

Teniendo en cuenta que, hasta ahora, es muy poco el dinero que se ha recolectado para pagar un abogado que interceda por Luis, sus familiares idearon una especie de “donatón” para que más personas se sumen a la causa y aporten su granito de arena.

La página para donar se llama gofundme.com, fue en este sitio donde se publicó la historia de Luis apenas unos días para obtener parte del dinero que se requiere para todos los trámites legales.

“Nos demoramos mucho para empezar esta estrategia de recolección porque fue muy difícil dar con alguien de confianza que prestara su cuenta para recibir ahí las donaciones. Finalmente un familiar nos ayudó. Pueden donar personas de todas partes, sea de acá de Colombia, de Estados Unidos o incluso de otros países. Lo mínimo que se puede aportar son 5 dólares, y en la plataforma se ve reflejado cuánto dinero se ha recogido y cuál es la meta”, explicó el primo de Luis Felipe.

Sergio, además, dijo que por fortuna tiene la posibilidad de comunicarse con él todos los días, pues en la cárcel migratoria donde los tienen se les facilita una línea para llamadas internacionales. Sin embargo, la angustia es cada vez mayor tanto para él, que está lejos de su familia, como para ellos, que entienden y son conscientes de la crítica situación por la que atraviesa.

“Él está con mucha ansiedad y depresión. Dice que no aguanta más y quiere venir lo más pronto posible, pero es un proceso demorado porque se necesitan abogados y muchas otras cosas. Me dice que está muy flaco porque la comida que les dan allá es malísima, que si bien son tres platos al día, el primero es a las 5:00 a.m., el segundo a las 11:00 a.m. y el tercero a las 3:00 p.m., por lo que la guarda y se la come en los horarios habituales para que no le dé mucha hambre”, concluyó Sergio.

Por lo pronto, Luis y su familia no tienen más alternativa que seguir recaudando fondos y mantenerse unidos, así sea a la distancia, para sobrellevar una situación que él y muchos otros migrantes viven ante las más recientes acciones del gobierno de Donald Trump.

Si usted desea donar, puede dar clic aquí.

