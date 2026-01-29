Hito para el desarrollo: sellaron acuerdo por US$500.000 para impulsar obras en el Urabá antioqueño

La subregión del Urabá antioqueño recibirá una inyección de 500.000 dólares para impulsar el desarrollo de sus proyectos sociales, infraestructura vial y servicios públicos.
Los recursos llegarán gracias a un acuerdo de entendimiento que la Gobernación de Antioquia y Proantioquia firmaron este jueves con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que incluso podría ampliarse a un millón de dólares.
La alianza, informó la Gobernación, entrará a impulsar el plan maestro para el desarrollo de Urabá, una iniciativa de largo aliento que contempla múltiples obras e iniciativas sociales.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la meta a largo plazo es convertir a Urabá en la punta de lanza para el desarrollo del departamento.