Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Adulto mayor murió cuando cortaba una puerta y se partió el disco de la pulidora en Caldas

Este accidente ocurrió en la vereda La Corrala, de este municipio del sur metropolitano. Este disco le cortó una vena que le provocó el fallecimiento.

  • Personal del Cuerpo de Bomberos de Caldas atendieron la emergencia que sufrió Luis Orlando Vanegas Agudelo, de 64 años, cuando trabajaba con una pulidora. FOTO: CORTESÍA
    Personal del Cuerpo de Bomberos de Caldas atendieron la emergencia que sufrió Luis Orlando Vanegas Agudelo, de 64 años, cuando trabajaba con una pulidora. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

El trabajo de reparación de una reja en una vivienda de la vereda La Corrala, municipio de Caldas, terminó en una tragedia, luego de que un adulto mayor, quien estaba realizando esta labor, sufriera un accidente con una pulidora que le terminó ocasionando la muerte.

El accidente ocurrió en la tarde del pasado lunes festivo en este sector de la zona urbana de este municipio del sur metropolitano, cuando Luis Orlando Vanegas Agudelo, de 64 años, se encontraba haciéndole mantenimiento a la puerta de su casa.

Para ello tomó una pulidora de su propiedad y empezó a hacerle los cortes respectivos para ajustarla. En medio de ese proceso, el disco de esta herramienta se partió en dos, por el centro, y una parte salió disparada e impactó en la pierna de este adulto mayor.

Entérese: Motociclista murió en la avenida 80 de Medellín tras chocar contra un separador, un árbol y un carro

Esto hizo que sufriera una cortada en la vena arteria femoral, provocando que perdiera altas cantidades de sangre en cuestión de segundos, haciendo que, incluso perdiera la consciencia por cuenta de esta situación.

La primera que lo atendió fue su compañera sentimental, quien lo escuchó gritar tras sufrir el corte profundo en una de sus piernas. Ante esta razón, lo primero que hizo fue llamar a las autoridades para que le ayudaran a atenderlo.

Le puede interesar: Mujer que iba en moto de app de transporte murió atropellada por una camioneta afuera del centro comercial Florida

Personal del Cuerpo de Bomberos de Caldas acudió a esta propiedad y atendió a Vanegas Agudelo, llevándolo en un comienzo al Hospital San Vicente de Paúl, de esta localidad, donde intentaron estabilizarlo. Con el paso de las horas, su situación se puso más delicada.

Ante este panorama, los médicos decidieron remitirlo de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde recibió atención prioritaria, pero debido a la cantidad de sangre que perdió, producto de este accidente, falleció.

Las autoridades reiteraron su llamado al adecuado uso de estas herramientas de trabajo, siguiendo las instrucciones de cada una de ellas y a tener siempre puestos los elementos de protección diseñados para evitar este tipo de situaciones.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos