En Vigía del Fuerte y Murindó llevan dos semanas inundados; habitantes claman por apoyo

Casi dos semanas llevan los habitantes del bajo y medio Atrato con el agua hasta el cuello por cuenta de inundaciones de toda la cuenca del Atrato, lo que desató una emergencia en poblaciones como Vigía del Fuerte y Murindó, en Antioquia; así como el Carmen del Darién, Bagadó y Riosucio, por citar algunas poblaciones afectadas en el Chocó.
De todas las poblaciones afectadas, en Vigía es donde más estarían padeciendo las inundaciones, no solo porque las aguas del Atrato y del río Murrí no quieren ceder y mantienen comunidades enteras anegadas, sino porque, según denunció Leonardo Valencia Mecheche, líder indígena del municipio, hasta ahora no han recibido ayuda alguna y la situación se torna ya en una crisis humanitaria.
Valencia pidió que la alcaldía intensifique la coordinación con el departamento y el gobierno nacional para que las ayudas empiecen a llegar a las familias que lo perdieron todo, sobre todo alimentos no perecederos, ropa, implementos de aseo y también colchonetas. La alcaldesa encargada del municipio, Rossy Córdoba, aseguró que activaron el protocolo de gestión del riesgo para poder recibir la ayuda que se necesita desde el orden departamental y nacional.