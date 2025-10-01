Joven Dj antioqueño fue asesinado en Quibdó, al parecer, por vestir de negro

Una familia antioqueña atraviesa por una dolorosa situación luego de que la violencia le arrebatara a su ser querido en medio de confusos hechos. La víctima fue Jesús Alberto Raga Córdoba, un joven de 16 años oriundo de Vigía del Fuerte, Urabá antioqueño, un adolescente que soñaba con ser reconocido Dj en el país, pero que terminó asesinado el pasado fin de semana en el barrio San Vicente, de Quibdó, Chocó.

Según el testimonio entregado por sus familiares, el joven transitaba por el barrio en una moto que él mismo había reparado con el objetivo de recoger a su abuela. Sin embargo, sin mediar palabra, sicarios le dispararon por la espalda y cuando el joven cayó de la moto se acercaron para rematarlo. A pesar de ser una zona altamente concurrida y con frecuente patrullaje por parte de la policía, nadie dijo haber visto algo.

Lea aquí: Piden que presuntos asesinos de Sara Millerey sean acusados de feminicidio

La propia familia, con testimonios que le han llegado, ha intentado reconstruir los móviles del homicidio. Según señalaron a Teleantioquia, la hipótesis más fuertes que al joven lo habrían matado por vestir prendas negras y por cruzar una frontera invisible. El comandante de la Policía de Chocó, coronel José Hair Urrego Baquero, señaló que existe un grupo delincuencial que se hace llamar “Los Mexicanos”, y que suelen vestirse completamente de negro, como supuesto rasgo de identificación. Sin embargo, aseguró el oficial que la policía no tiene conocimiento de que entre el mundo del hampa en Qubidó exista alguna orden criminal que prohiba el uso de estas prendas a riesgo de ser objeto de ataques o amenazas.

Siga leyendo: Graves accidentes en Envigado dejaron un anciano muerto y un automóvil volcado

La policía aseguró que dispuso de una “unidad especial” con la que buscan avanzar en la investigación que esclarezca este homicidio que truncó la vida de un muchacho que justo hacía un año había dejado su Vigía del Fuerte natal para ingresar a estudiar en el mejor colegio público de Chocó, el megacolegio MÍA, donde cursaba octavo grado y donde había mostrado un particular interés por aprender sobre ingeniería y sobre música, conocimientos con los que esperaba convertirse en un reconocido Dj y cumplir su sueño de comprarle una casa a su abuela.

Ahora la familia vive un doble drama, pues después del homicidio sus dos hermanas, de 20 y 24 años, recibieron amenazas que las obligaron a abandonar Quibdó con sus hijos de brazos.

Le puede interesar: ¡Arde Andes! Sacaron a dos hombres de una finca para asesinarlos; uno fue decapitado

“Solo pudieron salir con lo que llevaban puesto. En este momento se encuentran escondidas y tuvieron que cambiar sus teléfonos. Exigimos a las autoridades que nos ayuden en este caso y protejan sus vidas”, narró un familiar de las jóvenes en declaraciones recogidas por el canal regional.

A pesar de que el homicidio ocurrió el 27 de septiembre, todavía no se conocen declaraciones públicas por parte de la alcaldía de Quibdó sobre este caso.