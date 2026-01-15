SAE retoma inmueble ligado al Tren de Aragua que tenía 30.000 productos fraudulentos en Antioquia: hasta potenciadores sexuales encontraron

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) retomó un inmueble conocido como Motel Los Ángeles, que era utilizado para múltiples actividades ilícitas en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, el predio se encontraba bajo administración de la SAE desde el año 2018, luego de ser vinculado a un proceso de extinción de dominio por su presunta relación con actividades ilegales, entre ellas delitos de explotación y tráfico sexual de menores de edad.

El inmueble tiene una extensión aproximada de dos hectáreas y cuenta con 104 cabañas, de las cuales solo el 30% funcionaban como motel. El 70% restante había sido adaptado como bodegas y espacios destinados a actividades no autorizadas.

Según la SAE, la recuperación del predio se realizó mediante una entrega voluntaria, tras una acción operativa que dio como resultado la incautación de 30.000 productos fraudulentos.