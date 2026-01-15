x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

SAE retoma inmueble ligado al Tren de Aragua que tenía 30.000 productos fraudulentos en Antioquia: hasta potenciadores sexuales encontraron

El 30% del predio fue adaptado como un motel. En el lugar también se encontraron cremas de dientes empacadas en envolturas usadas que habrían sido recolectadas en botaderos de basura. Aquí los detalles.

  • Este es el inmueble conocido como Motel Los Ángeles. Tiene una extensión aproximada de dos hectáreas y cuenta con 104 cabañas en las cuales se encontraron 3.600 dosis de un potenciador sexual. FOTO: Cortesía SAE
    Este es el inmueble conocido como Motel Los Ángeles. Tiene una extensión aproximada de dos hectáreas y cuenta con 104 cabañas en las cuales se encontraron 3.600 dosis de un potenciador sexual. FOTO: Cortesía SAE
  • Estas son las 3.600 dosis de Mero Macho encontradas en el inmueble. FOTO: Cortesía SAE.
    Estas son las 3.600 dosis de Mero Macho encontradas en el inmueble. FOTO: Cortesía SAE.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 4 horas
bookmark

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) retomó un inmueble conocido como Motel Los Ángeles, que era utilizado para múltiples actividades ilícitas en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, el predio se encontraba bajo administración de la SAE desde el año 2018, luego de ser vinculado a un proceso de extinción de dominio por su presunta relación con actividades ilegales, entre ellas delitos de explotación y tráfico sexual de menores de edad.

Le puede interesar: ¡Buena noticia! La SAE bajará los arriendos en Medellín hasta el estrato 4

El inmueble tiene una extensión aproximada de dos hectáreas y cuenta con 104 cabañas, de las cuales solo el 30% funcionaban como motel. El 70% restante había sido adaptado como bodegas y espacios destinados a actividades no autorizadas.

Según la SAE, la recuperación del predio se realizó mediante una entrega voluntaria, tras una acción operativa que dio como resultado la incautación de 30.000 productos fraudulentos.

Desde cremas recolectadas en basureros hasta famosos potenciadores sexuales

Las autoridades hallaron toda clase de productos en estados insalubres. Según la SAE, durante la intervención se encontró maquinaria para el reenvase fraudulento de 28.782 cremas dentales, empacadas en envolturas reutilizadas que, presuntamente, habrían sido recolectadas en botaderos de basura y comercializadas como marcas reconocidas.

Estas son las 3.600 dosis de Mero Macho encontradas en el inmueble. FOTO: Cortesía SAE.
Estas son las 3.600 dosis de Mero Macho encontradas en el inmueble. FOTO: Cortesía SAE.

Asimismo, las autoridades encontraron insumos para la elaboración de suplementos vitamínicos adulterados y 3.600 dosis del producto ‘Mero Macho’, un potenciador sexual retirado previamente del mercado por incumplir requisitos sanitarios y por publicidad engañosa.

Entérese: La millonaria suma por la que fue subastada la finca La Manuela en Guatapé, que era de Pablo Escobar

También, las autoridades identificaron infraestructura presuntamente utilizada para el deshuese y modificación de vehículos, entre ellos uno reportado como hurtado. En el lugar se evidenció, además, la adecuación irregular de espacios para una discoteca y el hallazgo de proveedores y cartuchos para armas de uso exclusivo de la Fuerza Pública.

Según información oficial, el uso indebido del predio estaría presuntamente vinculado a dinámicas criminales asociadas a la organización transnacional Tren de Aragua. La persona que ejercía la administración irregular del inmueble tiene al menos ocho anotaciones judiciales como indiciado por delitos como estafa y porte ilegal de armas, y sería un presunto enlace de esta estructura criminal.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde se encuentra el Motel Los Ángeles?
En La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, Antioquia.
¿Qué hallaron las autoridades en el inmueble?
Cremas dentales fraudulentas, suplementos adulterados, 3.600 dosis de ‘Mero Macho’, infraestructura para deshuese de vehículos y armas.
¿Quién administraba ilegalmente el motel?
Una persona con ocho anotaciones judiciales y presunto enlace del Tren de Aragua.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida