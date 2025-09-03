¡Miserable! Una persona mató con un arma de perdigones a una iguana en el Valle de Aburrá

Al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llegó esta semana un caso que dejó en evidencia nuevamente el grado de salvajismo e insensatez de la que es capaz un ser humano. El equipo veterinario recibió una iguana infantil malherida por heridas de un proyecto de perdigón. De manera inmediata, los profesionales del CAVR desplegaron todos sus esfuerzos para intentar salvar al pequeño reptil que se presentaba en la zona lumbosacra, deformaciones irreversibles y Daños internos en órganos vitales como el estómago y el hígado. Desafortunadamente, por el grave estado en el que llegó, no fue posible salvar su vida.

Lea: En Barbosa mataron de un disparo a una imponente águila negra pocas veces vista en Antioquia Desde el CAVR rechazó este lamentable caso, que en este caso involucró, para mayor sevicia, un arma con la que el responsable infligió dolor a la pequeña iguana.

No es la primera vez que un caso así ocurre en el Valle de Aburrá. En octubre de 2024 ingresó al CAVR un águila negra, conocida como águila iguana (Spizaetus tirano), un bello individuo que presentaba una excelente condición corporal y plumaje, que sugiere que habría sido un ave con una alta longevidad de no haber topado de frente con otro miserable que decidió propinarle un disparo de perdigón en el pecho que acabó con su vida. Le puede interesar: Hallazgo de erizo africano en finca de Antioquia deja en evidencia tráfico de especies impulsado por modas en redes sociales Un ciudadano la encontró luchando por su vida en zona rural de Barbosa y alcanzó a trasladarla al CAVR, pero llegó ya sin signos vitales. Esta es la sexta águila negra que atienden en el CAVR desde su fundación hace una década, y es la segunda que reciben víctimas de disparos.