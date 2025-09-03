¡Miserable! Una persona mató con un arma de perdigones a una iguana en el Valle de Aburrá

Al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llegó esta semana un caso que dejó en evidencia nuevamente el grado de salvajismo e insensatez de la que es capaz un ser humano. El equipo veterinario recibió una iguana infantil malherida por heridas de un proyecto de perdigón.
De manera inmediata, los profesionales del CAVR desplegaron todos sus esfuerzos para intentar salvar al pequeño reptil que se presentaba en la zona lumbosacra, deformaciones irreversibles y Daños internos en órganos vitales como el estómago y el hígado.
Desafortunadamente, por el grave estado en el que llegó, no fue posible salvar su vida.