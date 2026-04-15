Crisis de Nueva EPS se agrava en Antioquia: 8 de cada 10 pacientes no son atendidos

La crisis por la que atraviesa la Nueva EPS en Antioquia se está profundizando. La Secretaría de Salud de Antioquia alertó que en menos de un año los indicadores de cumplimiento de esa promotora, que miden las garantías y el acceso efectivo de sus afiliados a los servicios de salud, se desplomaron. Mientras en 2024, año de la intervención, el cumplimiento estaba en 60%, dicho indicador cayó al 20% el año pasado. Esto quiere decir que, de cada 10 pacientes en el departamento, mientras hace dos años seis lograban acceder a los servicios de salud, el año pasado solamente dos gozaban de ese acceso. En contexto: “Vi gente durmiendo en el suelo con cartones”: así se vive crisis en urgencias al 120% en Medellín Diego Alejandro Villa Valderrama, secretario encargado de Salud de Antioquia, recordó que la situación es grave si se recuerda que la Nueva EPS es la tercera con más afiliados en Antioquia, con más de 993.000 personas bajo su cuidado. “Podemos hablar, por ejemplo, que en el año 2024 tenía la Nueva EPS un cumplimiento del 60% en un indicador fundamental como es el acceso. Hoy solo 20 de cada 100 pacientes de la Nueva EPS están teniendo el acceso a los servicios de salud”, enfatizó el funcionario.

La alerta de la Gobernación se produce en medio de un panorama de incertidumbre por la intensa congestión en las salas de urgencias en varios hospitales del Valle de Aburrá y el resto del departamento, que llevó a la Alcaldía de Medellín a declarar la emergencia hospitalaria. Desde hace dos años, esta fuerte congestión se ha asociado no solamente a un mal uso en los servicios de urgencias, sino al caos administrativo que enfrentan las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional –en Antioquia Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud– que ha empujado a miles de pacientes a esos servicios buscando esquivar las barreras para la prestación de los servicios. Lea también: Hospital Alma Máter y la Clínica Cardiovid le suspendieron servicios a Nueva EPS por millonarias deudas Si bien en Medellín la congestión ha despertado especial preocupación, por involucrar a los hospitales de gran capacidad y mayor nivel de complejidad, en muchas otras entidades departamentales la situación es igual de crítica. Con corte a la mañana del pasado martes 14 de abril instituciones como el Hospital Francisco Valderrama de Turbo habían alcanzado una sobreocupación del 326%. De igual forma, la Clínica Panamericana de Apartadó había llegado al 167% y el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia al 157%.

En medio de este panorama, el secretario Villa señaló que la Gobernación también está estudiando una declaratoria de alerta naranja hospitalaria, con miras a incrementar el margen de resolutividad entre hospitales. El funcionario también expresó su preocupación por el represamiento de pacientes en espera de remisión, que según las cifras presentadas este miércoles eran por lo menos 510 en Antioquia, 192 afiliados a la Nueva EPS y 161 a Savia Salud. Siga leyendo: Medellín perdió 200 camas para atender partos en los últimos 15 años

Desabastecimiento de medicamentos

Profundizando en los problemas de la Nueva EPS, también advirtió que sólo 1 de cada 5 pacientes está siendo atendido de forma oportuna y que solamente 20 municipios de los 125 que componen el departamento tienen contrato vigente para la entrega de medicamentos. Este rezago, sostuvo Villa, ha generado que 9 de cada 10 afiliados a esa promotora no estén recibiendo sus fórmulas médicas de forma oportuna y en muchos casos tengan que asumir de su propio bolsillo los tratamientos. La Secretaría de Salud atribuyó gran parte de este caos a la inestabilidad gerencial por la que ha atravesado la Nueva EPS tanto a nivel nacional como departamental.

Durante la presentación de esa alerta realizada este miércoles también participaron voceros de asociaciones de pacientes, quienes calificaron la situación como una crisis humanitaria. “Esto es una crisis humanitaria, esa es la dimensión del problema. Cuando solamente el 20% de los pacientes logra tener atención, una atención que tampoco es continua, en patologías crónicas, severas, de alto costo y huérfanas, significa una progresividad en la enfermedad”, expresó Gustavo Adolfo Campillo Orozco, presidente de la fundación Rasa (Red de Apoyo Social de Antioquia) y vocero de la organización Pacientes Colombia.

Campillo denunció que procesos como el de un trasplante de órganos se están haciendo en vano, porque muchos pacientes están tardando más de un mes en recibir medicamentos críticos para asimilar esos órganos. Puede leer: EPS tienen asfixiado al Hospital Carisma en Medellín: el personal recurrió a los “gota a gota” para poder pagar el arriendo El vocero de Pacientes Colombia también expresó igualmente su consternación por la inestabilidad gerencial de la Nueva EPS y recordó que, además de las trabas administrativas, desde hace tres años no se tiene mayor certeza de su realidad financiera. “La situación es muy dramática. Cinco interventores en la Nueva EPS. ¿Y eso qué significa? Que cada que llegue uno hay que suspender la contratación o prestación de servicios y el pago porque tiene que tomar decisiones al respecto. La Nueva EPS no presenta estados financieros desde hace 3 años. Ni siquiera sabemos cuál es la condición de la estabilidad financiera de una EPS que tiene casi 12 millones de afiliados y a la cual se pretendía, con el famoso decreto de movilización derivado de la intervención, trasladarle otros 3,5 millones de afiliados”, agregó por su parte Campillo.

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