Dos ilegales abatidos y dos más detenidos dejan operativos contra el Clan del Golfo en Urrao

Tras los fuertes combates que sostiene el Ejército, también se efectuaron dos capturas en flagrancia y la aprehensión de un menor de edad.

La Séptima División del Ejército dio detalles de los recientes enfrentamientos que actualmente sostiene contra miembros de grupos armados organizados que delinquen en el Suroeste antioqueño. Según detalló la entidad castrense, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, sostuvieron un combate con presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en la vereda La Ana, en Urrao.

También se informó que durante la acción militar fueron abatidos dos presuntos miembros del clan, quienes al parecer serían alias Libardito –presunto cabecilla urbano de esta subestructura– y alias Mateo. "Estos sujetos presuntamente estarían involucrados en el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos de esta zona del departamento, así como en actividades de inteligencia delictiva, con el propósito de sostener confrontaciones armadas con otros grupos ilegales por la disputa del control territorial" , agregó la Séptima División.