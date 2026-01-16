Dos ilegales abatidos y dos más detenidos dejan operativos contra el Clan del Golfo en Urrao

Tras los fuertes combates que sostiene el Ejército, también se efectuaron dos capturas en flagrancia y la aprehensión de un menor de edad. La Séptima División del Ejército dio detalles de los recientes enfrentamientos que actualmente sostiene contra miembros de grupos armados organizados que delinquen en el Suroeste antioqueño. Según detalló la entidad castrense, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, sostuvieron un combate con presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en la vereda La Ana, en Urrao. Lea más: Salió mal: alias Aretes intentó evadir a la Policía de Itagüí usando la cédula de su hermana y terminó capturada También se informó que durante la acción militar fueron abatidos dos presuntos miembros del clan, quienes al parecer serían alias Libardito –presunto cabecilla urbano de esta subestructura– y alias Mateo. “Estos sujetos presuntamente estarían involucrados en el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos de esta zona del departamento, así como en actividades de inteligencia delictiva, con el propósito de sostener confrontaciones armadas con otros grupos ilegales por la disputa del control territorial” , agregó la Séptima División. En el operativo militar también se logró la incautación de material de guerra y una motocicleta, elementos que al parecer según el Ejército eran utilizados para la ejecución de acciones criminales en contra de la población civil. De otro lado, en una segunda operación militar adelantada en el casco urbano de Urrao por la Policía y el Ejército, se lograron dos capturas en flagrancia y la aprehensión de un menor de edad, quienes al parecer harían parte de la misma subestructura del Clan del Golfo. Según las pesquisas judiciales, los capturados fueron identificados como alias Maldonado –presunto cabecilla urbano– y alias Cuca –presunto sicario de este grupo armado ilegal– quienes presuntamente venían amedrentando a la población civil. Durante el procedimiento, a los detenidos se les incautaron tres armas de fuego, proveedores, munición de diferentes calibres y una granada de fragmentación. Lea también: Ejército frustró atentado terrorista del ELN en Valdivia: hallaron cilindro de 40 libras y 600 metros de cordón detonante Estas acciones se suman a los enfrentamientos ocurridos hoy en el corregimiento Santa Inés de Andes entre la fuerza pública y el Clan del Golfo, que dejaron como saldo dos policías heridos y un capturado, quien sería otro supuesto cabecilla de esta organización criminal. Según testimonios de la comunidad, el hecho se presentó pasadas las 2:00 am, lo que generó una inmensa zozobra en la zona y obligó a los labriegos a permanecer resguardados en sus hogares mientras se ejecutaba el operativo.