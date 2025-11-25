x

Denuncian que ilegales estarían reclutando a menores con videos en TikTok en el norte de Antioquia

Con corridos mexicanos y exaltando a cabecillas de estructuras criminales, los ilegales estarían atrayendo a los adolescentes para que se enlisten en sus filas. Aquí los detalles.

  Los videos cuentan con varios me gustas y comentarios en redes sociales, por lo que las autoridades le han hecho un seguimiento a la situación. FOTO: Agencia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

25 de noviembre de 2025
Las autoridades encendieron las alarmas en el norte de Antioquia por una posible estrategia de grupos armados ilegales para atraer y reclutar menores de edad a través de videos y contenidos difundidos en redes sociales como TikTok.

Según las autoridades, estas estructuras estarían utilizando mensajes que van acompañados de corridos mexicanos donde exaltan la vida criminal y enaltecen a cabecillas de estructuras de los municipios de Angostura, Campamento, Guadalupe y Anorí.

Entérese: Cada 48 horas tres menores son reclutados en Colombia: si no mueren en bombardeos, son fusilados por intentar escapar

Los videos cuentan con varios me gustas y comentarios en redes sociales, por lo que las autoridades le han hecho un seguimiento a la situación para prevenir que los adolescentes se vinculen a estas bandas.

En uno de los videos que está siendo investigado por las autoridades, se puede ver a varios delincuentes y también imágenes de la firma del Acuerdo de Paz entre Juan Manuel Santos y alias Timochenko.

Desde la Policía de Antioquia afirmaron que investigan si detrás de estos videos estarían las disidencias, el ELN o el Clan del Golfo. El coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que algunos jóvenes habrían sido contactados luego de interactuar con estos contenidos, lo que sugiere un cambio en los métodos tradicionales de reclutamiento y un aprovechamiento de la alta exposición de adolescentes a plataformas digitales.

Le puede interesar: Medellín enfrenta un reto: 1.000 jóvenes reclutados por grupos criminales

Estas personas conquistan el corazón de los jóvenes con propuestas de trabajo. Ya cuando están inmersos y llegan al sitio, los menores notan que el trabajo tiene que ver con reclutamiento forzado. El último caso fue así. Se logró detectar a tiempo y gracias a la llamada de los familiares de uno de los jóvenes, se impidió que estos menores fueran desplazados hacia zonas rurales, donde hay actuar criminal y delictivo de grupos al margen de la ley”, expresó el coronel.

Según las autoridades, a la fecha se han logrado identificar aproximadamente a 16 menores que han sido reclutados por estas estructuras criminales, mientras que cuatro han sido rescatados por la Policía Nacional luego de ingresar a las filas de grupos delincuenciales en los municipios de San José de la Montaña, Campamento y Segovia.

Asimismo, han sido capturadas diez personas por el uso de menores en hecho delictivos en el departamento.

Se habilita la línea de atención y emergencia 123 para que los familiares, de las personas que tengan conocimiento de esos hechos de reclutamiento forzado hagan las respectivas denuncias y coloquen en evidencia esos hechos irregulares con los adolescentes citados”, concluyó Rico.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué grupos ilegales estarían detrás del reclutamiento por TikTok?
La Policía de Antioquia investiga la posible participación de disidencias de las FARC, el ELN o el Clan del Golfo. Estos grupos aprovechan la plataforma para difundir propaganda criminal con música y mensajes atractivos.
¿Qué municipios del Norte de Antioquia están afectados por esta práctica?
Las autoridades han identificado actividad criminal y seguimiento de estos videos en Angostura, Campamento, Guadalupe y Anorí. También se han reportado casos en San José de la Montaña y Segovia.
¿Cuál es la trampa que usan para convencer a los menores de edad?
Los criminales inician el contacto digitalmente con falsas ofertas de trabajo o promesas. Cuando los jóvenes llegan al sitio acordado, se dan cuenta de que la actividad real es la vinculación a las filas mediante reclutamiento forzado.
