Toque de queda, ley seca y hasta recompensas en un municipio del Urabá antioqueño por recientes disturbios

En la historia reciente, Necoclí no había vivido una época tan crítica como la de ahora. Y es que todo, o gran parte de lo que sucede, es a raíz de la Hacienda Virgen del Cobre, lugar que perteneció al testaferro y socio de Pablo Escobar, José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, y sirvió como uno de los más grandes centros de reuniones entre paramilitares.
La adjudicación de las tierras dentro de la hacienda es lo que tiene inconformes a muchos habitantes de este municipio del Urabá antioqueño, tanto, que en menos de tres días invadieron el predio dos veces, ocasionando disturbios que derivaron en la captura de 13 personas.
Es por eso que la Administración Municipal, después de un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo este jueves 22 de enero, adoptó múltiples medidas para garantizar el orden en el territorio.