¿Qué pasará con la JEP en la era de Abelardo De la Espriella?

Desde su candidatura presidencial, Abelardo De la Espriella dejó claro que uno de los principales frentes de confrontación de su gobierno será la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Desde la campaña la calificó como un “directorio político disfrazado de tribunal”, prometió desaparecerla y, ya como presidente electo, ha reiterado que buscará desmontar lo que considera un “sistema de impunidad”.
Sin embargo, su ministro de Justicia designado, Iván Cancino, dijo recientemente que no acabarán con ella. Afirmó que el tribunal “tiene términos constitucionales”, pero que “sus facultades de investigación acaban más o menos pronto y han tenido el tiempo suficiente para dar resultados”.
Agregó que “tendrán que responder al país” y que desde el gobierno tienen “algunas dudas” que “amablemente les diremos porque ni más faltaba que el gobierno se vaya a meter en la independencia de ninguna corte”. Concluyó que revisarían temas como “de gasto” o si se va a investigar o no “la Farc-política”.