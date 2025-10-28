Abogada de Emilio Tapia dice que no hay orden de captura vigente y negó que el contratista esté prófugo de la justicia

La abogada Diana Muñoz Castellanos, defensora del contratista Emilio Tapia Aldana, aseguró en entrevista con La FM que su cliente “no es un prófugo de la justicia”, pese a la decisión del Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá que revocó su libertad condicional el pasado 10 de octubre.
Muñoz explicó que el mismo día en que se conoció el fallo, Tapia envió comunicaciones al juzgado de ejecución de penas de Barranquilla y al Inpec para ponerse a disposición de las autoridades. Según la abogada, hasta la fecha “no ha sido emitida formalmente una orden de captura en su contra”.
“Emilio no está prófugo de la justicia. Desde el día uno nos pusimos a disposición del juez de ejecución de penas y del Inpec. Él sigue colaborando con la administración de justicia en los procesos donde actúa como testigo”, señaló la abogada Muñoz Castellanos en declaraciones a La FM.