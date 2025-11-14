Evacuación en la Universidad Católica de Bogotá: Policía descarta amenaza de bomba

Durante la mañana de este viernes, 14 de noviembre, la Universidad Católica de Colombia activó sus protocolos de seguridad y ordenó la evacuación total de su sede en la carrera 13 con calle 47, en Bogotá, tras recibir una alerta sobre la posible presencia de un explosivo dentro del campus.
Por instrucción de la Presidencia de la Universidad, estudiantes, docentes y personal administrativo fueron evacuados en calma mientras se iniciaba la verificación de la posible presencia de explosivos. Las clases programadas para el resto del día pasarán a modalidad remota.