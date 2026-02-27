Apareció el candidato Andrés Vásquez en Cesar tras presunta retención: esto se sabe

El candidato Andrés Vásquez, por el Partido Conservador, regresó a su casa en las últimas horas luego de quedar en libertad tras desaparecer desde el miércoles en la casa de su padre en Pelaya, Cesar. “Una persona se me acercó y me dijo que me subiera a la moto, que no me iba a matar ni a hacerme daño. Yo estaba saliendo de mi casa a las 5:10 a.m. rumbo a Aguachica, donde tenía una entrevista. Sin embargo, me llevó en contra de mi voluntad y me amenazó con un arma”, dijo Vásquez a Noticias RCN en la mañana de este viernes. Vásquez salió de la vivienda de su padre luego de, presuntamente, recibir una llamada o escuchar una motocicleta, había informado su familia. Las autoridades, al momento, no entregan detalles de las circunstancias en las que fue dejado en libertad el candidato.

Minutos después, su padre encontró la puerta de la casa abierta y el vehículo del candidato también abierto frente a la propiedad, lo que generó preocupación inmediata. En el carro fueron hallados su teléfono celular, su cartera con documentos de identidad y otras pertenencias personales. La presencia de estos objetos —que normalmente llevaba consigo— encendió las alarmas y motivó la rápida reacción de las autoridades. Se conoció además que Vásquez tenía previsto viajar esa mañana hacia Aguachica para continuar con su agenda de campaña. Ante la situación, la Gobernación del Cesar y la Policía ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita establecer su paradero. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también anunció una recompensa por el mismo monto y la intensificación de operativos conjuntos con el Ejército. Las operaciones de búsqueda se habían concentrado especialmente en zonas rurales de Pelaya y municipios cercanos. Aunque el caso se manejó oficialmente como una desaparición, no se descartaba la hipótesis de un secuestro.