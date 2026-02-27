Apareció el candidato Andrés Vásquez en Cesar tras presunta retención: esto se sabe

El candidato Andrés Vásquez, por el Partido Conservador, regresó a su casa en las últimas horas luego de quedar en libertad tras desaparecer desde el miércoles en la casa de su padre en Pelaya, Cesar.
“Una persona se me acercó y me dijo que me subiera a la moto, que no me iba a matar ni a hacerme daño. Yo estaba saliendo de mi casa a las 5:10 a.m. rumbo a Aguachica, donde tenía una entrevista. Sin embargo, me llevó en contra de mi voluntad y me amenazó con un arma”, dijo Vásquez a Noticias RCN en la mañana de este viernes.
Vásquez salió de la vivienda de su padre luego de, presuntamente, recibir una llamada o escuchar una motocicleta, había informado su familia. Las autoridades, al momento, no entregan detalles de las circunstancias en las que fue dejado en libertad el candidato.