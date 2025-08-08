x

La aprobación de Gustavo Petro sigue baja y se ubicó en 37% en agosto, según encuesta Invamer

Aunque la mejora de dos puntos frente a junio da indicios positivos, sigue lejos del 50% con el que inició su mandato. Estos son los resultados de la encuesta.

  El presidente Gustavo Petro reportó un crecimiento en popularidad de 7 puntos respecto a la última medición de Invamer. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

La aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro repuntó levemente en agosto de 2025, de acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio.

El estudio, basado en 1.840 encuestas en 84 municipios del país, revela que el respaldo ciudadano al mandatario alcanzó el 37%, dos puntos más que en marzo, cuando fue del 35%. La desaprobación se ubicó en 58%, dos puntos menos que en la medición anterior.

Lea más: Encuesta: empresarios, medios, Corte y Banco de la República le ganan en favorabilidad a Petro

Pese a esta ligera recuperación, las cifras siguen lejos de las registradas al inicio de su mandato, en agosto de 2022, cuando contaba con un 50% de aprobación y un 43% de rechazo.

El momento más crítico de su administración se dio en junio de 2025, cuando apenas un 29% respaldaba su labor y el 64% la desaprobaba, el nivel más alto de rechazo en su presidencia.

Aun así, Petro no ha superado el récord negativo de su antecesor Iván Duque, quien alcanzó un 71% de desaprobación en febrero de 2022 y cerró su gobierno con 65%.

Entérese: “Hay que recuperar la confianza en las encuestas y la única manera era regulando”: Alfonso Portela

La encuesta también midió la imagen de la vicepresidenta Francia Márquez, quien registra niveles de favorabilidad notablemente más bajos que Petro.

En agosto, su aprobación fue del 20% y su desaprobación del 70%, apenas un punto de mejora frente a marzo de este año. En noviembre de 2024, había tenido un 23% de respaldo y un 66% de rechazo.

En cuanto a la opinión sobre expresidentes, Álvaro Uribe es el mejor ubicado, con un 45,6% de respaldo y 44,7% de desaprobación. Le siguen Juan Manuel Santos (39,5% y 48,6%), Iván Duque (34,5% y 53,3%), César Gaviria (22,2% y 42,8%), Andrés Pastrana (22,1% y 49,9%) y Ernesto Samper (20,5% y 43,5%).

