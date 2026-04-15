Así fue el asesinato de un músico de la orquesta de Willy García en Cali

Hace un mes, en el centro de Cali, el músico Luder Quiñones Echeverri, de 52 años, timbalero de la orquesta de Willy García, fue atacado a tiros en su camioneta en el barrio Bretaña. En el vehículo también estaba su pareja, Erika Viviana Timana.
La Fiscalía imputó a Juan Esteban Sánchez Valencia, enviado a prisión por una jueza, los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.
EL COLOMBIANO conoció detalles de la investigación y las evidencias que hicieron parte de las audiencias preliminares en contra de Sánchez Valencia, capturado el pasado 11 de abril en Bochalema, en el sur de Cali.
Entérese: Un servicio de taxi, transacciones bancarias y un estremecedor hallazgo: así fue la desaparición y muerte del docente del Externado
Según la reconstrucción de la Fiscalía, Sánchez Valencia —conocido con los alias de “El Zarco” o “El Enfermero”— llegó al lugar en motocicleta. Se bajó, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Quiñones Echeverri.
Luego volvió a subirse a la motocicleta, siguió apuntando para verificar que la víctima hubiera caído y escapó del sitio junto a otras personas que, de acuerdo con la investigación, habían participado en la planeación y ejecución del homicidio.
La víctima intentó defenderse. Portaba un arma de fuego y trató de repeler el ataque. Pero, según la hipótesis del ente acusador, fue superado en número.
La Fiscalía sostiene que no se trató de la acción aislada del hoy capturado, sino de un engranaje criminal en el que intervinieron entre cinco y seis personas, con funciones claramente divididas: uno disparaba, otro se ubicaba detrás de la camioneta y otros actuaban como campaneros, alertando sobre los movimientos en la zona y garantizando la huida.