Máxima alerta: atentado con explosivos en el sur de Cali deja dos policías muertos

Dos uniformados de la Policía Nacional murieron en la madrugada de este martes tras un atentado con explosivos registrado en el suroriente de Cali. El hecho ocurrió en inmediaciones del CAI ubicado en el barrio Mariano Ramos, donde una detonación alcanzó a una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la zona.
La explosión se produjo en el sector de la carrera 50 con la avenida Simón Bolívar, a escasa distancia de una escombrera, y generó una fuerte conmoción entre los residentes del sector. Tras el ataque, unidades policiales y organismos de socorro acudieron al lugar, mientras se activaron los protocolos de seguridad para asegurar el perímetro.
