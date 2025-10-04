¡Querían matarlo! así fue el brutal atentado contra vehículo de funcionario de la SAE en Atlántico, recibió 14 disparos

La noche del viernes 3 de octubre se vivieron momentos de pánico en la vía que comunica los municipios de Baranoa y Galapa, en el departamento del Atlántico.
El director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, fue víctima de un atentado cuando se desplazaba en un vehículo oficial junto a tres integrantes de su equipo de trabajo.
El hecho se registró hacia las 11:45 p.m., cuando el automóvil institucional fue interceptado por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada.
La camioneta recibió 14 impactos de bala, según el reporte oficial de la Policía Nacional.