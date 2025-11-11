Video | Hombres armados se metieron a una iglesia y, en plena misa, querían robar a joven en Bogotá: iban a quitarle una gorra

Hasta una iglesia en la localidad de Kennedy, surroccidente de Bogotá, llegaron un grupo de presuntos ladrones buscando a su víctima. La situación fue tal que hasta el sacerdote, en plena eucaristía, quedó en medio del intento de hurto.
Los hechos ocurrieron este lunes en la Parroquia Santo Tomás Moro del barrio Timiza, cuando, en medio del acto litúrgico, un joven desesperado ingresó a la iglesia por el temor de ser agredido por un grupo de hombres que lo perseguían con grandes cuchillos.