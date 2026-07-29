La caída de Carlos Caicedo, el político costeño de izquierda condenado por corrupción y acusado de abuso sexual

El exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo fue declarado culpable por las irregularidades en la contratación para la modernización de varios centros de salud bajo su administración local. La Fiscalía pidió que no se le concedieran beneficios judiciales al considerar la gravedad de los hechos. El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá lo encontró responsable de los delitos de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado en calidad de coautor”, dentro del proceso relacionado con la intervención de cuatro centros de salud del Distrito. La jueza le impuso una pena principal de 117,6 meses de prisión, es decir, 9 años y 9 meses, y una multa de más de 4 mil millones de pesos y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la condena, además de lo que incluye el artículo 122 de la Constitución para quienes cometen delitos contra la administración pública. La sentencia también determinó que Caicedo no se hace acreedor a ningún mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por lo que el despacho ordenó librar en su contra la respectiva orden de captura una vez quede en firme el fallo. Será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el encargado de definir el centro de reclusión donde cumplirá la condena.

Caicedo, condenado por corrupción en Santa Marta

El proceso se centró en las irregularidades detectadas en la etapa precontractual del contrato PS-04, suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y la sociedad Mediredes SAS, por un valor de 6.532.759.830 de pesos y un plazo de ejecución de diez meses. El contrato tenía como objeto el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, en Santa Marta. Lea también: Estas son las otras denuncias contra Carlos Caicedo: lo investigan por presunto acoso a cinco mujeres y abuso sexual a menor Según el fallo, el 5 de junio de 2014, en su calidad de alcalde de la ciudad y presidente de la junta directiva de la ESE, Caicedo expidió el acuerdo No. 0004, mediante el cual autorizó al gerente de la entidad a adelantar los negocios jurídicos para la intervención de la infraestructura de esos puestos de salud, en su etapa precontractual y contractual, trámite en el que el despacho judicial halló las irregularidades que dieron origen al proceso penal. Contra la sentencia procede el recurso de apelación, que debía interponerse en la misma audiencia y sustentarse dentro de los cinco días siguientes. El fallo se produce después de que, semanas antes, la Fiscalía General de la Nación solicitara un fallo condenatorio y pidiera que no se le concediera ningún beneficio judicial al considerar que se trataba de delitos graves contra la administración pública, mientras la defensa del exmandatario, encabezada por la firma de abogados de Iván Cancino (designado ministro de Justicia), insistió en que no existía evidencia de su participación directa en las irregularidades contractuales.

Las reacciones a la condena de Caicedo

Tras conocerse la decisión, el abogado Julián Quintana celebró el sentido del fallo y aseguró que se trata de un paso importante en la búsqueda de justicia. “Hemos logrado la condena en contra de Carlos Caicedo, un personaje que por mucho tiempo gozó de impunidad”, dijo. Contexto: Condenan a Carlos Caicedo a 9 años de prisión por corrupción cuando fue alcalde de Santa Marta Quintana agregó que “un juez de la República ha dado sentido del fallo y sentencia, y la encuentra responsable por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado, sobre el caso de los puestos de salud”. El abogado también afirmó que continuarán impulsando los demás procesos judiciales contra el exmandatario. “Seguiremos adelante con las demás investigaciones y juicios, y como lo prometimos a la ciudad de Santa Marta y al país, vamos a hacer todos los esfuerzos para que se siga haciendo justicia”. El fallo pone fin a un proceso que se extendió por más de una década y se originó en hechos ocurridos entre 2014 y 2015, cuando Caicedo era alcalde de Santa Marta y presidente de la junta directiva de la ESE Alejandro Próspero Reverend.

¿Qué líos judiciales tiene Carlos Caicedo?

Otro de los casos más avanzados corresponde al presunto direccionamiento irregular de contratos para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y tres ludotecas durante su alcaldía. La Fiscalía lo acusó formalmente al señalar que en el proyecto se habrían presentado 21 irregularidades en la etapa precontractual, además de múltiples adiciones presupuestales mediante otrosíes que elevaron el costo de las obras hasta superar los $11.489 millones, con sobrecostos estimados en más de $4.534 millones. Conozca: “Me gustas, ¿podemos?”: Dos nuevas denuncias contra Carlos Caicedo elevan a cinco las presuntas víctimas de acoso. Según el ente acusador, varias de las construcciones presentaron deficiencias técnicas y quedaron inconclusas, razón por la cual en mayo de este año solicitó un fallo condenatorio dentro del juicio. A ese panorama se suma una investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría por presuntas anomalías en un convenio financiado con recursos del Sistema General de Regalías para la construcción y dotación de un laboratorio especializado destinado a enfrentar la pandemia del Covid-19 cuando Caicedo era gobernador del Magdalena. La Fiscalía también adelanta una investigación que señala a Carlos Caicedo en una denuncia relacionada con el presunto abuso sexual de una niña que tenía ocho años al momento de los hechos, ocurridos en 2023. El expediente incluiría chats, registros de audio e informes periciales de Medicina Legal y está en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Ese caso se suma a otras denuncias conocidas durante este año por parte de cinco exfuncionarias vinculadas a Fuerza Ciudadana, quienes aseguraron haber sido víctimas de presunto acoso sexual y abuso de poder mientras trabajaban en la Gobernación del Magdalena. Según sus testimonios, existía un supuesto esquema de presiones relacionado con la permanencia en los cargos, ascensos y contratación. Esas acusaciones dieron origen a actuaciones tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .