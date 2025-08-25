Él es el contador desempleado que devolvió 30 millones extraviados y luego consiguió trabajo en Montería

En Montería, un contador público que atravesaba dificultades económicas devolvió 30 millones de pesos que encontró en un establecimiento comercial de la ciudad. Carlos Elías López, residente del barrio 6 de Marzo, tomó la decisión de entregar el dinero a la Policía Metropolitana, permitiendo que sus dueños lo recuperaran tras la verificación de la documentación correspondiente.
El hallazgo ocurrió en las instalaciones de un Homecenter, donde el dinero, correspondiente a un CDT extraviado, quedó al alcance de López.