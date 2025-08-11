Caso Miguel Uribe: así avanza la investigación por el magnicidio contra el senador

Tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado en un evento de campaña en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación aseguró que algunos de los implicados en este magnicidio ya responden ante la justicia.
La condición de salud del dirigente político se agravó este fin de semana, luego de que sufriera una hemorragia en el sistema nervioso central, según informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde permaneció internado desde la noche del atentado en su contra.
El ataque, ocurrido durante un mitin político el 7 de junio en el barrio Modelia, dejó al senador con tres heridas de bala, dos de ellas en la cabeza, que finalmente le ocasionaron la muerte este lunes.
Desde entonces, las autoridades han arrestado y judicializado a seis personas por su presunta participación en este hecho que es investigado como magnicidio.
Entre los detenidos se encuentra un menor de edad de 15 años, identificado como el autor material de los disparos y que se encuentra bajo custodia desde el día de los hechos.